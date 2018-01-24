В Подмосковье несколько человек отравились газом

Массовое отравление неизвестным газом произошло в Подмосковье. По данным ТАСС, госпитализированы шесть человек. Пострадали люди, находившиеся в общежитии по адресу Амбулаторная, 49.

"Поступила информация о ЧП в населенном пункте Новоивановское, что в Одинцовском районе. По предварительным данным, источником газа стала старая тепловая пушка, работающая на дизельном топливе", - рассказали в экстренных службах.

Точное число пострадавших уточняется, однако некоторые СМИ утверждают, что отравились минимум 50 человек. Данная информация проверяется сотрудниками полиции, сообщили в пресс-службе ГУВД Москвы.