В подмосковном Ногинске загорелся склад с пластиком и бумагой

Крупный пожар произошел в Ногинске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области, загорелся склад с пластиком и бумагой.

По имеющейся информации, площадь пожара сейчас составляет 1000 квадратных метров. Была произведена эвакуация - из склада вывели 11 человек, по предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время проводится тушение по повышенному, второму, номеру.

Специалисты работают на месте пожара, замеряя уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.