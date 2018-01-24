В четверг, 25 января, вся страна отмечает главный студенческий праздник - Татьянин день. В Москве в эту дату студенты смогут бесплатно покататься на катках в 16 парках, а еще получат скидки и другие сюрпризы в музеях и кинотеатрах.

К примеру, стереокаток в парке Горького 25 января отменяет для студентов-очников и Татьян плату за вход и устраивает квест на коньках, а в кинотеатрах сети "Москино" студенты смогут купить билет за 200 рублей на любой сеанс с 14 часов. Учащимся нужно не забыть студенческий билет и паспорт. Студентка нашла идеальный способ отпраздновать защиту диссертации