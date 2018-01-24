На Камчатке отменили занятия в школах из-за циклона

В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за пришедшего в край циклона, сообщает пресс-служба городской администрации. Стихия принесла с собой сильный снег, метель и ветер до 30 метров в секунду.

"В связи с крайне неблагоприятным прогнозом погоды 24 января отменены занятия во всех классах всех смен школ Петропавловска-Камчатского, а также в учреждениях дополнительного образования", - говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, в организациях, подведомственных городскому округу, среда объявлена выходным днем. Власти города также попросили руководителей предприятий всех форм собственности принять аналогичные решения.

Из-за непогоды также запрещено движение большегрузного транспорта по некоторым участкам автодорог Петропавловска-Камчатского. Автолюбителям рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте.

В городе объявлена лавинная опасность.