На Сахалине поезд застрял в снежном плену

В среду пассажирский поезд Ноглики - Южно-Сахалинск застрял в снежном заносе, из-за чего выбился из графика на шесть часов, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Состав "остановился из-за сильнейших переметов на железнодорожных путях на перегоне Заозерное - Пугачево". Для того, чтобы вызволить его из плена, к нему направили дополнительные локомотивы, которые успешно выполнили задачу.

Напомним, сегодня из-за циклона движение пригородных поездов в центре и на юге острова было отменено.