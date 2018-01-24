Выяснилось влияние аляскинского землетрясения на Чукотку

Жители Чукотского автономного округа не ощутили сильного землетрясения на Аляске, произошедшего во вторник, сообщает региональный главк МЧС.

"Расстояние от эпицентра сейсмособытия до ближайшего населенного пункта Чукотского АО - села Уэлен составляет приблизительно 800 километров. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало", - рассказали в службе спасателей.

Угроза цунами для округа, как и для всего Тихоокеанского региона, отсутствует.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,9 зафиксировали у побережья Аляски 23 января в 12:32 по московскому времени. В эпицентре подземных толчков наблюдались десятиметровые волны. В связи с этим власти Аляски объявили об эвакуации жителей из-за угрозы цунами, которая позже была снята.