В сахалинском аэропорту из-за метели задержаны 14 авиарейсов

В Южно-Сахалинске продолжается сильная метель, видимость в районе аэродрома составляет менее 500 метров, поэтому задержаны 14 рейсов на прилет и вылет, сообщает "Интерфакс".

Задержаны рейсы во Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Южно-Курильск и Сеул. Рейс в Москву по решению авиакомпании перенесен на четверг. При этом аэропорт не закрыт.

Кроме того, из-за циклона несколько сахалинских сел: Чистоводное, Ожидаево и Дальнее оказались обесточены. Энергетики устраняют последствия аварии. При этом все объекты жизнеобеспечения в селах работают в обычном режиме.

На юге острова также отменено движение пригородных поездов. Закрыты для проезда автотранспорта два участка транссахалинской магистрали Южно-Сахалинск - Оха, связывающей юг с севером острова. Причина - в плохой видимости на дорогах. Не работает и паромная переправа между Сахалином и материковой частью страны.

В школах Южно-Сахалинска отменены занятия.

Напомним, область оказалась под влиянием двух мощных циклонов, которые принесли метели и сильные ветры.