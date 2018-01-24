В Оренбуржье пыльная буря сорвала крышу сельского клуба

Штормовой ветер, бушующий в Оренбуржье, стал причиной ЧП в поселке Дубенском Беляевского района - в ночь на среду здесь сорвало крышу местного клуба.

Как сообщили в министерстве культуры и внешних связей области, пострадали также крыши жилых домов и ряд производственных объектов. К счастью, обошлось без жертв. Ведутся восстановительные работы.

По информации ГУ МЧС по региону, на территории Оренбургской области в настоящее время наблюдается пыльная буря - редкое для этого времени атмосферное явление, возникающее при сухой поверхности почвы и скорости ветра от десяти и более метров в секунду.

- На протяжении нескольких суток бушует сильный ветер, который поднимает пыль с оголенных участков почвы. Как следствие - ухудшается видимость, снежный покров приобрел серый оттенок, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В МЧС призвали жителей соблюдать спокойствие и по возможности отказаться от дальних поездок на автотранспорте до стабилизации погодных условий.

Следует отметить, что накануне в связи с резким усилением ветра и сильной метелью в регионе указом губернатора был введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 29 января.