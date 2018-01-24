В Самаре задержали похитителей четырехлетнего ребенка

Сегодня в Самаре были оперативно задержаны подозреваемые в похищении маленького ребенка, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Утром 24 января 2018 года к правоохранителям в городе Кинель обратилась местная жительница, сообщив, что ее 4-летнего сына похитили. Она предположила, скорее всего это были мужчина и женщина. Оба были в медицинских в масках. Об этом ей рассказал свидетель похищения. Затем матери на мобильный телефон пришло сообщение, в котором похитители потребовали выкуп: два миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Следователи установили, что похищение произошло 24 января 2018 года, примерно в 7 часов 30 минут во дворе дома по улице Мостовой города Кинель. Преступники силой посадили мальчика в Lada Priora, на которой и увезли ребенка.

Незамедлительно была создана следственная группа, на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Подозреваемые были задержаны в течение нескольких часов в Кировском районе Самары при "передаче выкупа". Ребенка уже отвезли матери. Он не пострадал.

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.