В Уфе авиарейс в Пермь отменили после 10-часовой задержки

Около десяти часов провели пассажиры авиарейса "Уфа - Пермь" в аэропорту из-за поломки самолета. Полет был запланирован сегодня на 8.05 часов. После длительного ожидания людям объявили, что рейс отменен.

- На рейс зарегистрировано 63 человека, из них двое детей. Причиной задержки явилась неисправность радиооборудования планового воздушного судна ЯК-42. Авиакомпания "Турухан" пообещала пассажирам подготовить резервное воздушное судно в течение восьми часов. Мы сейчас проводим проверку на соблюдение прав потребителей - пассажиров задержанного авиарейса. По ее результатам будет решен вопрос о необходимом комплексе мер реагирования, - рассказали в пресс-службе уфимской транспортной прокуратуры.