Томская администрация передаст еврейской общине единственную в мире деревянную синагогу, которая сохранилась до наших дней.

Томская синагога отнесена к объектам культурного наследия регионального значения, но на протяжении долгих лет уникальное здание разрушалось из-за отсутствия реставрационных работ.

В народе синагогу называют "Солдатской", так как ее построили кантонисты, рекруты 8-го Томского пехотного полка. Согласно преданию у одного из них родился сын, которому надо было сделать обрезание. Однако в Камиренской синагоге кантонистов обидел староста. Тогда они решили собрать деньги и самостоятельно построить новую синагогу.

- История строительства синагоги также тесно связана с именем Герцеля Янкелевича Цама, как утверждают историки, единственного российского еврея, получившего в XIX веке офицерский чин, - сообщили "РГ" в пресс-службе главного раввина России. - Под его руководством в 1872 году в Томске сначала появилась молитвенная школа для военных. Непосредственно в синагогу она превратилась после того, как в 1906 году здание сильно повредил пожар. Солдаты, борясь с последствиями происшествия, сделали строение больше - и в ширину, и в вышину. Теперь на нем стали красоваться три купола, а двери и наличники украсила деревянная резьба - свиток Торы, звезды Давида, виноградные гроздья. В новом облике это место и стало называться Солдатской синагогой.

В 30-е годы XX века синагогу превратили в общежитие. В последнее время в здании также проживали горожане. Жилой дом по проспекту Фрунзе был признан аварийным и подлежащим реконструкции.

В 2013 году в Томск приезжал главный раввин России Берл Лазар. Представители Томской еврейской общины и города договорились, что полуразрушенная Солдатская синагога будет возвращена еврейской общине. Однако только в начале 2018 года власти города приняли окончательное решение о ее передаче. Торжественная церемония пройдет 1 февраля.