Новости

Стратегические бомбардировщики Ту-95 приобрели ключевое преимущество 10:24
Лукашенко утвердил спецфонд по поддержке талантливой молодежи 10:20
На Сахалине поезд застрял в снежном плену 10:19
Владимир Путин поздравил Юрия Башмета с 65-летием 10:19
Под Курганом Су-24 разбомбили вражескую "бронетехнику" 10:18
Сирийский опыт: противоракетный "Президент-С" надежно защитит Ми-26Т2 10:14
В Европарламенте впервые презентовали потенциал Крыма 10:03
Эксперты назвали число потенциальных банкротов в России 10:02
Автошколы предложили ввести экзамен по теории при замене прав 09:59
Брата экс-президента Южной Кореи заподозрили в коррупции 09:55
В Нижнем Тагиле школьницу ошпарило кипятком из батареи 09:49
На Таймыре найдены пропавшие в 35-градусный мороз дети 09:39
Макарова и Веснина вышли в финал Australian Open в парном разряде 09:34
Под Брянском при пожаре погибла семья с двумя детьми 09:32
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер подтвердил роман с корейской переводчицей 09:25
Напавшего на бурятскую школу подростка поместили в СИЗО 09:10
Единственную в мире синагогу из дерева вернут еврейской общине Томска 08:58
Цена на нефть Brent снизилась до $69,82 за баррель 08:55
В Афганистане боевики атаковали организацию Save the Children 08:43
Пермский поселок приготовили к эвакуации после аварии на теплотрассе 08:24
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке малого бизнеса 08:15
Под Саратовом четыре человека погибли в ДТП с большегрузом 08:11
В ГД внесен документ об ответственности представителей РФ в компаниях 07:59
В Китае воздух остыл до рекордных -50 градусов 07:50
Премьер Японии заявил о желании поехать на Олимпиаду в Пхенчхане 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Раскрыты причины роста цен на бензин
Раскрыты причины роста цен на бензин
24.01.2018 08:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Единственную в мире синагогу из дерева вернут еврейской общине

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томская администрация передаст еврейской общине единственную в мире деревянную синагогу, которая сохранилась до наших дней.

Томская синагога отнесена к объектам культурного наследия регионального значения, но на протяжении долгих лет уникальное здание разрушалось из-за отсутствия реставрационных работ.

В народе синагогу называют "Солдатской", так как ее построили кантонисты, рекруты 8-го Томского пехотного полка. Согласно преданию у одного из них родился сын, которому надо было сделать обрезание. Однако в Камиренской синагоге кантонистов обидел староста. Тогда они решили собрать деньги и самостоятельно построить новую синагогу.

Синагога подарила петербуржцу кошерное вино за поимку покемона

- История строительства синагоги также тесно связана с именем Герцеля Янкелевича Цама, как утверждают историки, единственного российского еврея, получившего в XIX веке офицерский чин, - сообщили "РГ" в пресс-службе главного раввина России. - Под его руководством в 1872 году в Томске сначала появилась молитвенная школа для военных. Непосредственно в синагогу она превратилась после того, как в 1906 году здание сильно повредил пожар. Солдаты, борясь с последствиями происшествия, сделали строение больше - и в ширину, и в вышину. Теперь на нем стали красоваться три купола, а двери и наличники украсила деревянная резьба - свиток Торы, звезды Давида, виноградные гроздья. В новом облике это место и стало называться Солдатской синагогой.

В 30-е годы XX века синагогу превратили в общежитие. В последнее время в здании также проживали горожане. Жилой дом по проспекту Фрунзе был признан аварийным и подлежащим реконструкции.

В 2013 году в Томск приезжал главный раввин России Берл Лазар. Представители Томской еврейской общины и города договорились, что полуразрушенная Солдатская синагога будет возвращена еврейской общине. Однако только в начале 2018 года власти города приняли окончательное решение о ее передаче. Торжественная церемония пройдет 1 февраля.

Главное сегодня

Автошколы предложили ввести экзамен по теории при замене прав
В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке малого бизнеса
Объявлены номинанты на премию "Оскар"