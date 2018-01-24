Еще двух соучастников нападения на школу в Бурятии взяли под стражу

Суд в Бурятии арестовал двух школьников, которые помогали своими действиями подростку, напавшему на школу в поселке Сосновый Бор. Им уже предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тем самым подтвердились слова очевидцев, утверждавших, что нападавших было несколько. Хотя сами следователи и власти Бурятии несколько дней отрицали эти сведения и настаивали на том, что 15-летний подросток пошел "на дело" один.

По всей видимости, на двух одноклассников налетчика следствие вышло, опираясь на показания задержанного. Информация об их задержании и аресте появилась практически одновременно с новостями о выписке из больницы и заключении под стражу подростка, ставшего первым фигурантом уголовного дела. Между тем учащиеся школы упорно повторяли, что парней было трое, что один нападавший убежал через пожарный ход, пока царила неразбериха от паники и пожара. Однако и следователи, и чиновники опровергали эти данные, настаивая на том, что нападавший был один.

Теперь вся ситуация выглядит иначе - не сорвавшийся "с катушек" от своей ненужности, обид и давления школы одиночка, а вполне себе согласованная "операция". И если первоначальное обвинение звучало как покушение на убийство двух и более лиц, включая малолетних, то теперь к формулировке скорее всего добавится "по предварительному сговору". А это и сроки другие.

Сейчас задержанные подростки находятся в специальном корпусе для несовершеннолетних СИЗО Улан-Удэ. Раненый подросток, как показал медосмотр, в дальнейшей госпитализации не нуждается и находится в камере на общих условиях.

Теперь к формулировке обвинения скорее всего добавится "по предварительному сговору"

Кстати, проверка школы N5 показала массу нарушений. Ученикам с педагогами еще повезло, что жертв не оказалось больше. Так, на вахте вместо охранника, как выяснилось, сидела уборщица. С должностной инструкцией эту женщину никто не ознакомил. Впрочем, она в любом случае мало что могла сделать - в школе не оказалось тревожной кнопки. К счастью, была пожарная сигнализация с выводом на пульт. Именно поэтому сначала на месте ЧП появились пожарные - они-то и спугнули нападавших. Потом прибыла военная полиция, которая оказала первую помощь раненым и доставила их в госпиталь.

Тем временем раненые понемногу приходят в себя, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Есть и хорошие новости - наблюдается положительная динамика в состоянии девочки, которой восстановили кисть руки. По данным минздрава республики, у нее начала восстанавливаться чувствительность пальцев и школьницу перевели из реанимации в отделение травматологии.

А вот ее одноклассница, получившая травму головы, остается в стабильно тяжелом состоянии. Известно, что у нее задет головной мозг.

По мнению нейрохирургов из Санкт-Петербурга, сделавших операцию пострадавшей, на стабилизацию состояния потребуется неделя-другая. Все это время оставаться в Бурятии и наблюдать ребенка будут специалисты из Санкт-Петербурга.

В перспективе девочек могут перевести в клиники Северной столицы.