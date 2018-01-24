На Таймыре найдены пропавшие в 35-градусный мороз дети

Полиция нашла двух подростков, пропавших накануне в Дудинке, живыми и здоровыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Таймырского района Красноярского края.

23 января, двое подростков - 13-летний мальчик и 12-летняя девочка - пропали, не вернувшись домой из школы. Об их исчезновении сообщили родители.

- На поиски детей немедленно были ориентированы наружные наряды полиции, сотрудники по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска. Поиски осложнила низкая температура, ночью мороз достигает сейчас -35, - рассказали в полиции Красноярского края.

В результате, пропавшие подростки были обнаружены у знакомого, сообщили в ведомстве.