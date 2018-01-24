Напавшего на бурятскую школу подростка поместили в СИЗО

Обвиняемый в нападении на школу в Бурятии подросток помещен в СИЗО Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Бурятия.

По информации ведомства, подросток помещен в корпус для несовершеннолетних. Он находится в обычной камере, никаких особых условий для него создаваться не будет. По итогам медосмотра признано, что юноша не нуждается в постоянном медицинском уходе. За ним наблюдает врач-хирург, с ним также будут работать психологи и воспитательная служба учреждения.

Накануне он, по решению суда был помещен под арест на два месяца - до 19 марта. Из зала суда подростка направили в ИВС, а к вечеру доставили в СИЗО. Вчера ему было предъявлено предварительное обвинение в покушении на убийство.

Скорее всего сегодня в СИЗО доставят и двух других учащихся, задержанных накануне и обвиняемых в соучастии в нападении на школу.

Ранее СК РФ сообщил, что задержаны двое одноклассников арестованного по делу о нападении на школу, одному из которых 15 лет, второму - 14. Им было предъявлено обвинение, а теперь суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 19 января девятиклассник школы №5 городка Сосновый Бор ворвался в кабинет русского языка, швырнул бутылку с зажигательной смесью, а когда дети побежали к выходу, спасаясь от пожара, принялся наносить беспорядочные удары топором. Пострадали шесть человек, двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще четверо (три ученика и преподаватель) - в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном. Все госпитализированы в республиканскую клиническую больницу скорой медпомощи.