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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе начали поиски высадившего ребенка на мороз кондуктора

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В регионе проводится доследственная проверка сообщения о том, что в Новокузнецке кондуктор заставила 11-летнюю девочку выйти из автобуса в 35-градусный мороз.

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- Информация была выявлена в ходе мониторинга СМИ, - уточнила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - Следователям предстоит установить номер маршрута, личность кондуктора, все обстоятельства произошедшего, а также получил ли в результате ребенок какой-либо вред здоровью.

Между тем, по данным СМИ, которые ссылаются на родителей девочки, из автобуса ее накануне вечером высадили потому, что у кондуктора этого маршрута не было возможности обслужить ее транспортную карту. А наличных денег у ребенка не оказалось.

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