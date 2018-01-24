В Кузбассе начали поиски высадившего ребенка на мороз кондуктора

В регионе проводится доследственная проверка сообщения о том, что в Новокузнецке кондуктор заставила 11-летнюю девочку выйти из автобуса в 35-градусный мороз.

- Информация была выявлена в ходе мониторинга СМИ, - уточнила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - Следователям предстоит установить номер маршрута, личность кондуктора, все обстоятельства произошедшего, а также получил ли в результате ребенок какой-либо вред здоровью.

Между тем, по данным СМИ, которые ссылаются на родителей девочки, из автобуса ее накануне вечером высадили потому, что у кондуктора этого маршрута не было возможности обслужить ее транспортную карту. А наличных денег у ребенка не оказалось.