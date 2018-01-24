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24.01.2018 07:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержаны соучастники нападения на учеников в школе в Бурятии

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил о том, что напавший на школу в Бурятии ученик был не один - у него были сообщники. Их нашли, задержали и предъявили обвинения.

Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко: "В комитете Российской Федерации продолжается расследование уголовных дел, связанных с нападением на учеников и учителя в школе в Республике Бурятия, по статьям о покушении на убийство и халатности (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105, ст.293 УК РФ)".

Фото: Андрей Огородник/ РИА Новости
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По версии следствия, учащийся 9 класса указанной школы во время урока в 7-м классе, бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания нападавший нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. Как полагает следствие, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы.

Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как ранее сообщалось, после нападения несовершеннолетний с целью самоубийства нанес себе несколько ударов ножом. Он также был госпитализирован. В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Андрей Огородник/ РИА Новости
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После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму - 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений.

Сейчас двое соучастников задержаны. Им уже предъявлено обвинение и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

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