Директора ингушской фирмы заподозрили в хищении 120 млн из бюджета

В Ингушетии возбуждено уголовное дело о хищении 120 миллионов рублей из бюджета республики. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

В преступлении подозревается генеральный директор местной строительной компании. По информации следственных органов, подрядчик не поставил по госконтракту 659 единиц оборудования для республиканского швейного объединения, по документам же его обязательства были выполнены в полном объеме.

Фирма заключила контракт с региональным министерством строительства, архитектуры и ЖКХ в декабре 2014 года и должна была построить швейную фабрику. Через два года новое предприятие ввели в эксплуатацию.

А ранее предприятие выиграло аукцион на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию технологического оборудования на строящемся производстве. Стоимость договора составила более 334 миллионов рублей. Эти средства были перечислены фирме в полном объеме.

Ее руководство успешно отчиталось о проделанной работе. Но проведенная на фабрике проверка показала громадную недостачу оборудования. Как говорится на сайте Генпрокуратуры РФ, установлено, что директор строительной компании предоставил в региональное министерство подложные документы о выполнении работ, а на самом деле похитил более 120 миллионов рублей.