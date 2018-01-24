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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директора ингушской фирмы заподозрили в хищении 120 млн из бюджета

Текст: Алена Ларина (Магас)

В Ингушетии возбуждено уголовное дело о хищении 120 миллионов рублей из бюджета республики. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Фото: Администрация Махачкалы
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В преступлении подозревается генеральный директор местной строительной компании. По информации следственных органов, подрядчик не поставил по госконтракту 659 единиц оборудования для республиканского швейного объединения, по документам же его обязательства были выполнены в полном объеме.

Фирма заключила контракт с региональным министерством строительства, архитектуры и ЖКХ в декабре 2014 года и должна была построить швейную фабрику. Через два года новое предприятие ввели в эксплуатацию.

А ранее предприятие выиграло аукцион на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию технологического оборудования на строящемся производстве. Стоимость договора составила более 334 миллионов рублей. Эти средства были перечислены фирме в полном объеме.

Ее руководство успешно отчиталось о проделанной работе. Но проведенная на фабрике проверка показала громадную недостачу оборудования. Как говорится на сайте Генпрокуратуры РФ, установлено, что директор строительной компании предоставил в региональное министерство подложные документы о  выполнении работ, а на самом деле похитил более 120 миллионов рублей.

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