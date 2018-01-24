На Ставрополье арестован подозреваемый в убийстве из-за воды из лужи

На Ставрополье арестован мужчина, который подозревается в том, что еще в прошлом году убил случайно обрызгавшего его водой из лужи водителя. Предполагаемым преступником оказался житель краевой столицы, сообщили в среду в Следственном управлении СКР по региону.

Это ЧП произошло 18 мая 2017 года в городе Невинномысске, где 45-летний водитель обрызгал водой из лужи случайного прохожего. После непродолжительного конфликта мужчина ударил обидчика кулаком в голову. От полученных повреждений автолюбитель вскоре скончался в реанимации, а убийца скрылся.

Долгое время личность подозреваемого не могли установить. Следователи и полицейские внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения, провели несколько экспертиз. В итоге криминалисты выяснили, что нападавшим оказался 35-летний житель Ставрополя. Его также опознал один из свидетелей.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".