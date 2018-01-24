В Ингушетии участник бандподполья приговорен к 11 годам колонии

В Карабулаке вынесен приговор 28-летнему жителю республики Бекхану Евлоеву, который был обвинен в участии в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщили в прокуратуре Ингушетии.

По данным следствия, Евлоев стал членом банды боевиков весной 2014 года. Он выполнял функции шофера уничтоженного годом позже главаря бандитской ячейки Аслана Дышноева, которого Евлоев перевозил на личном автомобиле.

В августе того же года в его иномарке произошел взрыв: сдетонировала самодельная взрывчатка, спрятанная в ручной клади Дышноева. Мощность взрыва составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате главарь НВФ был ранен. Водитель отвез Дышноева в безопасное место. С этой целью он силой забрал чужой автомобиль, на котором вместе с раненым бандитом доехал до села Плиева, где они и расстались.

Через месяц Евлоев на автовокзале в Назрани украл у незнакомого мужчины российский паспорт, подделав который, он планировал скрыться от наказания за совершенные преступления в Казахстане. Но на границе России в Саратовской области из-за поддельного паспорта был задержан.

Впоследствии Бекхану Евлоеву предъявили обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании, угоне автомобиля, похищении паспорта, подделке документов, а также в покушении на незаконное пересечение государственной границы. В суде он получил 11 лет колонии строгого режима.