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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии участник бандподполья приговорен к 11 годам колонии

Текст: Алена Ларина (Магас)

В Карабулаке вынесен приговор 28-летнему жителю республики Бекхану Евлоеву, который был обвинен в участии в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщили в прокуратуре Ингушетии.

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По данным следствия, Евлоев стал членом банды боевиков весной 2014 года. Он выполнял функции шофера уничтоженного годом позже главаря бандитской ячейки Аслана Дышноева, которого Евлоев перевозил на личном автомобиле.

В августе того же года в его иномарке произошел взрыв: сдетонировала самодельная взрывчатка, спрятанная в ручной клади Дышноева. Мощность взрыва составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате главарь НВФ был ранен. Водитель отвез Дышноева в безопасное место. С этой целью он силой забрал чужой автомобиль, на котором вместе с раненым бандитом доехал до села Плиева, где они и расстались.

Через месяц Евлоев на автовокзале в Назрани украл у незнакомого мужчины российский паспорт, подделав который, он планировал скрыться от наказания за совершенные преступления в Казахстане. Но на границе России в Саратовской области из-за поддельного паспорта был задержан.

Впоследствии Бекхану Евлоеву предъявили обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании, угоне автомобиля, похищении паспорта, подделке документов, а также в покушении на незаконное пересечение государственной границы. В суде он получил 11 лет колонии строгого режима.

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