Жительница Дагестана осуждена за пособничество сирийским боевикам

В Хасавюрте за пособничество сирийским боевикам осуждена местная жительница. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД РФ.

Обвиняемая приговорена к 12 годам колонии общего режима. Она была одним из членов международной террористической организации.

27-летняя уроженка Хасавюрта прибыла в конце 2014 года в Турцию и оттуда перебралась в Сирию. Там она стала пособницей боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ.

По возвращению на родину жительнице Дагестана было предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 УК РФ ("участие в незаконном вооруженном формировании").

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.