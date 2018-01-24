В Ленобласти девочка отбилась от грабителя с игрушечным пистолетом

Следователи города Сосновый Бор под Петербургом возбудили уголовное дело по статье "Разбой" в отношении молодого человека, попытавшегося ограбить несовершеннолетнюю девочку под угрозой игрушечного пистолета.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленинградской области, два дня назад подозреваемый решил отобрать мобильный телефон у школьницы в доме на проспекте Героев. Подсев к ней в грузовой лифт, он выхватил игрушечный пистолет и потребовал отдать ему смартфон, угрожая применить силу.

Однако девочка не растерялась и, согласно формулировке следователей, "оказала активное сопротивление". В итоге незадачливый грабитель попросту сбежал. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.