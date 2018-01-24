В Северодвинске завели дело о хищении солярки с военных судов

В Северодвинске пресечена схема хищения дизельного топлива с кораблей министерства обороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК "Присвоение или растрата".

По данным регионального управления ФСБ по Архангельской области и северодвинского отдела военной контрразведки, в создании и реализации схемы хищения солярки подозреваются два жителя Северодвинска. Один из них - капитан буксира, который числится гражданским служащим министерства обороны.

- Злоумышленники сливали солярку с кораблей и переправляли буксиром-топливозаправщиком на берег, где заливали похищенное топливо в бензовоз, - поясняют в пресс-службе РУ ФСБ РФ Архангельской области. - Оттуда солярку перепродавали предпринимателям.

Как выяснилось, топливо предназначалось для прогрева двигателей судов Беломорской военной базы зимой. А из-за нехватки солярки прогреть их в полном объеме не удалось. Сумму ущерба еще предстоит уточнить.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Следователи собирают доказательную базу. Расхитителям грозит до шести лет лишения свободы.