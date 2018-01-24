В Севастополе ребенок выпал из окна детсада

Следственный комитет России по Севастополю проводит проверку по факту падения ребенка из окна второго этажа детского сада. Двухлетний мальчик госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Инцидент произошел во вторник, 23 января, в детсаде № 27, расположенном на улице Хрулева в Нахимовском районе Севастополя. Как выяснили следователи, в момент, когда воспитатели занимались с другими детьми, мальчик залез на скамейку, затем на подоконник и, самостоятельно открыв окно, выпал вместе с сеткой на улицу.

- Малыша с травмой головы доставили в больницу, где он сейчас находится на лечении вместе с мамой. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, - сообщила официальный представитель севастопольского Следкома Ольга Постнова.

По результатам проверки сотрудники СК дадут правовую оценку действиям персонала дошкольного учреждения.