В Европарламенте впервые презентовали потенциал Крыма

В главном здании Европарламента в Брюсселе прошла конференция "Европейский союз и регионы России", на которой впервые был представлен инвестиционный потенциал Крыма и звучали приглашения на очередной Ялтинский международный экономический форум. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Крым.

На конференции, участками которой были европарламентарии многих стран ЕС, демонстрировалось видеообращение главы РК Сергея Аксенова. Он представил полуостров как регион с прекрасной природой, древней историей и гостеприимным народом. Инвесторов должны заинтересовать природные ресурсы, возможность развития бизнеса в свободной экономической зоне, и богатое культурное наследие.

Аксенов подчеркнул, что после госпереворота в Киеве в 2014 году и возвращения полуострова в состав РФ в соответствиии с Уставом ООН крымчане уверены в своей исторической, юридической и моральной правоте.

- Уважаемые депутаты! Приглашаю вас лично приехать в Крым, - обратился Аксенов к депутатам Европарламента. - Приезжайте, смотрите и делайте выводы. Многие ваши коллеги у нас уже побывали. Нам скрывать нечего. Приглашаю вас на IV Ялтинский международный экономический форум, который пройдет в апреле 2018 года. В этом форуме примут участие более 3000 гостей из 60 стран. Ждем вас в Крыму!