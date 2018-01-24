В Ростове фура врезалась в остановку с людьми

В Ростове-на-Дону грузовик МАЗ врезался в остановку с людьми на улице Вавилова. Об этом сообщили в региональном управлении дорожной полиции.

36-летний водитель не справился с управлением. Одной из возможных причин этого мог стать гололед: после вчерашней теплой погоды с дождем в Ростове с утра минусовая температура.

В результате наезда фуры на остановку, на которой находилось несколько пассажиров, пострадали две женщины. Одной из них 72 года, второй - 22.

Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства ЧП выясняются.