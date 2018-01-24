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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Делимся атомом

Уральские ядерные предприятия развивают внешнеторговую деятельность
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7478 (15)
Более 16 тысяч тонн радиоактивных материалов прошло через Новоуральский таможенный пост в 2017 году. Их общая стоимость составила миллиард долларов США.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Обогащенный уран отправляют иностранным заказчикам в специальных контейнерах, обеспечивающих безопасность доставки особого груза. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Обогащенный уран отправляют иностранным заказчикам в специальных контейнерах, обеспечивающих безопасность доставки особого груза. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По данным Екатеринбургской таможни, в минувшем году отправлено на экспорт две тысячи тонн обогащенного урана. При этом на Средний Урал ввезено свыше 14 тысяч тонн делящихся материалов, из которых здесь производят топливо для атомных электростанций. Расположенное в Новоуральске крупнейшее обогатительное предприятие страны исполняет практически 100 процентов внешнеторговых контрактов в этой сфере. Так, его продукция обеспечивает более трети потребностей в топливе АЭС США и Западной Европы.

- Наибольший объем экспортно-импортных операций приходится на страны дальнего зарубежья: США, Францию, Германию, Канаду, Великобританию, Нидерланды, - уточнили географию движения мирного атома в пресс-службе таможни.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Потребители Урала вернутся к "большой" генерации

Таможенных постов, имеющих возможность декларировать подобные грузы, в стране немного. Понятно, что они оснащены специальными техническими средствами радиационного контроля. Вся аппаратура, кстати, разработана российскими учеными.

Помимо проверки документации и идентификации груза таможенники Новоуральска проверяют безопасность отечественного товара при поставках на экспорт. С помощью дозиметрической аппаратуры определяются уровни радиоактивного излучения на поверхности контейнеров, а также на расстоянии метра от объекта. Проверяется и отсутствие наружного загрязнения альфа- и бетаизлучающими веществами.

Контейнеры для транспортировки обогащенного урана имеют специальную защиту. При сравнительно небольшом объеме (всего один кубический метр) пустой контейнер весит 900 килограммов, загруженный - 2,5 тонны.

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