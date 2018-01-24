Челябинца арестовали за нападение на школьницу с гантелей

В Челябинске арестован обвиняемый в причинении телесных повреждении 15-летней школьнице. Мужчина напал на нее на улице с гантелей, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Инцидент произошел вечером 19 января в Тракторозаводском районе Челябинска, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 37-летний обвиняемый нанес насколько ударов зажатой в руке гантелей в область головы незнакомой ему 15-летней школьницы. В лечебном учреждении девочке была оказана необходимая медицинская помощь.

Мотивы поведения преступника выясняются. Его действия квалифицированы по статье о покушении на убийство. Расследование продолжается, отметили в СК.