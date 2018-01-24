Дело об изъятии детей у жительницы Урала отложено из-за экспертизы

Очередное заседание по делу жительницы Екатеринбурга, у которой забрали двоих приемных детей, отложено до 5 февраля. К этой дате должны быть готовы результаты назначенной психолого-психиатрической экспертизы, которую предстоит пройти свердловчанке, сообщили РИА Новости в Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга.

Напомним, осенью прошлого года женщина рассказала, что у нее отняли приемных мальчиков. Такое решение органы опеки приняли, согласно официальной версии - из-за имеющегося у матери заболевания (какого - не уточнялось). Однако, по мнению самой женщины, это произошло из-за того, что она сделала операцию по удалению груди.

С тех пор женщина пытается вернуть малышей. Районный суд ей в этом отказал. Позже Свердловский облсуд вернул дело первой инстанции - сейчас здесь вновь идут заседания. Изучением обстоятельств и причин изъятия детей из семьи занимается также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и следователи регионального СК.