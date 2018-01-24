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24.01.2018 20:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бремя станет легче

В регионах УрФО меняется структура госдолга
Текст: Надежда Толстоухова (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО №7478 (15)
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" проанализировало динамику государственного долга в субъектах Федерации в прошлом году. Выводы аналитиков в целом внушают оптимизм: более половины регионов сократили уровень госдолга по отношению к доходам своего бюджета. Но есть и те, кто продолжил наращивать задолженность.

"Основной вклад в сокращение совокупного объема регионального госдолга внесли такие субъекты РФ, как Свердловская, Воронежская, Московская области, Москва и Ставропольский край. Но ряд регионов, напротив, нарастили объемы своих долговых обязательств по отношению к началу 2017 года. Среди них выделяются Республики Мордовия, Саха, Карелия, Кабардино-Балкария и Тамбовская область. Там увеличение госдолга происходило в первую очередь на фоне роста объемов бюджетных кредитов и государственных ценных бумаг", - говорится в исследовании.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Забавно, но едва Свердловская область вышла в лидеры по снижению размера госдолга, как тут же его нарастила, причем сразу на 22 миллиарда рублей. На 1 января 2018 года за ней числилось уже 75,6 миллиарда рублей - на 3,4 миллиарда больше, чем было в начале прошлого года, и почти столько же, сколько у всех остальных субъектов УрФО вместе взятых. Правда, объем задолженности увеличился в основном за счет выпуска облигаций регионального займа. Банковских же кредитов у Среднего Урала стало на 8,7 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.

Чем устойчивее финансовое положение региона, тем большая сумма в его долговом портфеле приходится на рыночный долг - сумму банковских кредитов и обязательств по ценным бумагам. Так, среди субъектов, входящих в Уральский федеральный округ, самая большая доля рыночного долга - 82,8 процента - у ЯНАО. Следом с показателем 81,4 процента идет Югра. Примечательно, что оба автономных округа в 2017 году выпустили приличные объемы региональных облигаций - на 21 и 17,2 миллиарда рублей соответственно. Регионы, менее уверенные в стабильности своих финансовых возможностей и имеющие более низкий кредитный рейтинг, ценные бумаги не выпускают.

Впрочем, у отнюдь не бедной Тюменской области госдолг вообще очень мал - на 1 января 2018 года он составил всего 1,6 миллиарда рублей, 1,3 из которых приходится на госгарантии. При этом у региона нет ни банковских кредитов, ни обязательств по облигациям. Доля госдолга составляет менее 10 процентов от планируемых доходов, так что можно считать, что Тюменская область живет по средствам, в отличие от большинства соседей.

Госдолг Курганской области за 2017 год так же, как и у Свердловской, увеличился. Но здесь рост произошел только за счет бюджетных займов, которых стало больше сразу на три миллиарда рублей. Банковские кредиты за год сократились на 1,3 миллиарда. Вообще, эта дотационная область вошла в топ-30 регионов с наибольшей долговой нагрузкой, но попала во вторую половину списка. То есть в России по меньшей мере полтора десятка субъектов, где экономическая ситуация гораздо хуже.

Регионам, у которых доля бюджетных кредитов в структуре долга высока, очень на руку их реструктуризация, запущенная федеральным правительством с 1 января этого года

Регионам, у которых доля бюджетных кредитов в структуре долга высока, очень на руку их реструктуризация, запущенная федеральным правительством с 1 января этого года. По условиям программы, вошедшие в нее регионы в течение ближайших двух лет будут гасить только по пять процентов госдолга, а в последующие годы (от пяти до десяти) - по 10 процентов. По прогнозам, это позволит значительно облегчить финансовое бремя территорий.

"Во-первых, с самых бедных субъектов будет снята нагрузка на 2018-2019 годы. Во-вторых, Минфину не придется решать проблемы должников в ручном режиме - при заключении соглашения о рассрочке на 7-12 лет можно оговорить дополнительные требования к финансовой дисциплине. В-третьих, впредь более жестко выдавать бюджетные кредиты - либо в случае чрезвычайных событий, либо как целевые займы, в том числе и успешно развивающимся регионам", - делают выводы аналитики "Эксперт РА".

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- Реструктуризация обязательств позволит высвободить средства областного бюджета и направить их на финансирование социально значимых для области направлений и проектов, - считает министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Как пояснили "РГ" в региональном минфине, по условиям соглашения с Федерацией область в обмен на сокращение выплат по бюджетным кредитам обязуется снизить к 2025 году долю своего рыночного долга до 35 процентов, а долю дефицита бюджета - до десяти процентов от уровня доходов бюджета за 2024 год.

В программе реструктуризации бюджетных кредитов предусмотрены санкции за неисполнение обязательств, взятых на себя регионами, причем довольно жесткие. К примеру, если требования соглашений выполнены не будут, придется разом вернуть весь кредит. Конечно, вероятность того, что Федерация прибегнет к этой крайней мере, низка, поскольку в таком случае создается риск дефолта в отдельно взятом субъекте Федерации. Но без дисциплинарных взысканий с губернаторов в таком случае точно не обойдется.

Комментарий

Эвелина Пешина, завкафедрой государственных и муниципальных финансов УрГЭУ:

- Проект Бюджетного кодекса, который в конце прошлого года подготовил Минфин РФ, предусматривает отнесение каждого из субъектов Федерации к одной из трех групп заемщиков: с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости. Регионы, вошедшие в первую группу, освободят от необходимости согласования программ заимствований - они могут руководствоваться только ограничениями, прописанными в Бюджетном кодексе. Те же, кто попадет во вторую и третью группы, будут обязаны согласовывать все свои действия с Минфином России, совместно с которым они разработают и станут пошагово выполнять план восстановления платежеспособности.

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