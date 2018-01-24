Сэкономили на заседаниях
Замгубернатора, директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов теперь проводит совещания с сотрудниками у себя в кабинете только в случае крайней необходимости. Телефонные переговоры между сотрудниками - тоже пережиток прошлого. Обмен необходимой информацией идет через корпоративный портал. Руководитель видит онлайн всех 46 сотрудников ведомства, вплоть до водителя, и знает, кто и чем занимается. С помощью электронного сервиса он может ставить перед подчиненными задачи, даже находясь в командировке. В онлайн-режиме проходит планирование мероприятий и всей деятельности учреждения.
Возьмем, к примеру, работу с документами. Департамент работает с четырьмя федеральными министерствами - промышленности, транспорта, связи и энергетики. Каждое присылает свои нормативно-правовые акты, распоряжения, плюс документация регионального правительства. Раньше все эти циркуляры поступали в секретариат, где их регистрировали и относили директору департамента, он расписывал задачи заместителям, замы - начальникам отделов, а те уже - непосредственным исполнителям. Когда задание выполнено, начинается обратный ход документа. Стоит ли говорить, сколько времени занимала сия сложная процедура?
Сейчас передаточных звеньев нет. Получив документ, руководитель выкладывает его на корпоративный портал и сразу расписывает задачи. Распоряжения видят все сотрудники одновременно. Соответственно, уже назначены исполнители и кураторы. В свою очередь, глава департамента в курсе, какие задания дали подчиненным его заместители и начальники отделов. Может их подкорректировать, что-то добавить, сопроводив изменения комментарием. Кроме того, благодаря обновляемым файлам ежедневный контроль всех направлений занимает всего несколько минут его рабочего времени.
Новая организация взаимодействия чиновников принесла плоды: расходы на телефонию упали в десять раз, существенно сократились траты на бумагу, а главное, увеличилась скорость прохождения документов и повысилась эффективность деятельности самого департамента.
Свели в таблицу
Система хороша еще тем, что она универсальна и легко может быть адаптирована для решения практически любых задач. В нее, например, можно подгружать инвестиционные проекты и госпрограммы, а можно с ее помощью реализовать идею открытия нового производства. Правда, сначала ее пропустят через матрицу и проверят на жизнеспособность.
Матрицу экспресс-оценки проекта "изобрел" директор департамента Александр Константинов. Она представляет собой "дорожную карту", показывающую план дальнейшего развития. На самом деле это диаграмма Гантта, а упрощенно - таблица, которую автор идеи должен заполнить: срок окупаемости проекта, точка безубыточности, суммы вложений помесячно, количество задействованных людей, мероприятия компании и ее партнеров... Учитываются даже сроки доставки оборудования, исполнения контрактов, сертификация продукции, договоры, налоги и еще ряд показателей. И все это умещается на один бумажный лист. Когда все графы будут заполнены, станет понятно, стоит ли браться за инвестиционный проект, или это пустая трата времени и средств.
По проектной матрице в регионе уже внедряются две импортозамещающие разработки, которыми заинтересовались инвесторы. Одна из них - тихоходные моментные двигатели. Их используют везде, начиная от беспилотников и заканчивая судостроением. Вторая - трактор с электромеханической трансмиссией. Он уже проходит испытания, и есть предпосылки к тому, что проект развернется в крупномасштабное производство.
Бизнес-задание от властей
Таким образом, при четко сформулированном техзадании со стороны власти в Зауралье появятся новые виды производства.
- Можно очень долго и безуспешно выступать в СМИ, на форумах и выставках и приглашать инвесторов в Курганскую область, - говорит Александр Константинов, - а можно посмотреть, что требуется рынку и начать развивать это производство у себя. Например, тихоходные моментные двигатели никто в России не производит, а в Кургане такая компетенция есть.
Кстати, проект моментного двигателя Константинов в феврале планирует презентовать на экономическом форуме в Сочи, куда его пригласили специально - рассказать о проектном управлении в части привлечения инвестиций.
Кстати
Проектное управление - сравнительно новый тренд в органах госвласти, хотя его принципы давно и широко используют коммерческие структуры. Такой подход к организации труда требует не только перестройки мышления, но и умения работать в команде. В конце прошлого года работу департамента по внедрению проектного управления высоко оценили на конкурсе, организованном Аналитическим центром при правительстве РФ "Проектный Олимп-2017". Курганцы заняли второе место в номинации "Системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующих вопросы промышленности и торговли, и интегрированных структурах", обойдя даже признанных лидеров в этой сфере - Белгородскую область.