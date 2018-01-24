Зауралье априори проигрышно выглядит на фоне более богатых и успешных соседних регионов. Привлечь инвестиции на депрессивную территорию невероятно трудно, тем не менее индекс промпроизводства в Курганской области в последние годы стабильно растет. Чтобы повысить эффективность региональной экономики, чиновники решили начать с себя.

Сэкономили на заседаниях

Замгубернатора, директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов теперь проводит совещания с сотрудниками у себя в кабинете только в случае крайней необходимости. Телефонные переговоры между сотрудниками - тоже пережиток прошлого. Обмен необходимой информацией идет через корпоративный портал. Руководитель видит онлайн всех 46 сотрудников ведомства, вплоть до водителя, и знает, кто и чем занимается. С помощью электронного сервиса он может ставить перед подчиненными задачи, даже находясь в командировке. В онлайн-режиме проходит планирование мероприятий и всей деятельности учреждения.

Возьмем, к примеру, работу с документами. Департамент работает с четырьмя федеральными министерствами - промышленности, транспорта, связи и энергетики. Каждое присылает свои нормативно-правовые акты, распоряжения, плюс документация регионального правительства. Раньше все эти циркуляры поступали в секретариат, где их регистрировали и относили директору департамента, он расписывал задачи заместителям, замы - начальникам отделов, а те уже - непосредственным исполнителям. Когда задание выполнено, начинается обратный ход документа. Стоит ли говорить, сколько времени занимала сия сложная процедура?

Сейчас передаточных звеньев нет. Получив документ, руководитель выкладывает его на корпоративный портал и сразу расписывает задачи. Распоряжения видят все сотрудники одновременно. Соответственно, уже назначены исполнители и кураторы. В свою очередь, глава департамента в курсе, какие задания дали подчиненным его заместители и начальники отделов. Может их подкорректировать, что-то добавить, сопроводив изменения комментарием. Кроме того, благодаря обновляемым файлам ежедневный контроль всех направлений занимает всего несколько минут его рабочего времени.

Матрица наглядно покажет, стоит ли браться за инвестпроект, или это пустая трата времени и средств

Новая организация взаимодействия чиновников принесла плоды: расходы на телефонию упали в десять раз, существенно сократились траты на бумагу, а главное, увеличилась скорость прохождения документов и повысилась эффективность деятельности самого департамента.

Свели в таблицу

Система хороша еще тем, что она универсальна и легко может быть адаптирована для решения практически любых задач. В нее, например, можно подгружать инвестиционные проекты и госпрограммы, а можно с ее помощью реализовать идею открытия нового производства. Правда, сначала ее пропустят через матрицу и проверят на жизнеспособность.

Матрицу экспресс-оценки проекта "изобрел" директор департамента Александр Константинов. Она представляет собой "дорожную карту", показывающую план дальнейшего развития. На самом деле это диаграмма Гантта, а упрощенно - таблица, которую автор идеи должен заполнить: срок окупаемости проекта, точка безубыточности, суммы вложений помесячно, количество задействованных людей, мероприятия компании и ее партнеров... Учитываются даже сроки доставки оборудования, исполнения контрактов, сертификация продукции, договоры, налоги и еще ряд показателей. И все это умещается на один бумажный лист. Когда все графы будут заполнены, станет понятно, стоит ли браться за инвестиционный проект, или это пустая трата времени и средств.

По проектной матрице в регионе уже внедряются две импортозамещающие разработки, которыми заинтересовались инвесторы. Одна из них - тихоходные моментные двигатели. Их используют везде, начиная от беспилотников и заканчивая судостроением. Вторая - трактор с электромеханической трансмиссией. Он уже проходит испытания, и есть предпосылки к тому, что проект развернется в крупномасштабное производство.

Бизнес-задание от властей

Таким образом, при четко сформулированном техзадании со стороны власти в Зауралье появятся новые виды производства.

- Можно очень долго и безуспешно выступать в СМИ, на форумах и выставках и приглашать инвесторов в Курганскую область, - говорит Александр Константинов, - а можно посмотреть, что требуется рынку и начать развивать это производство у себя. Например, тихоходные моментные двигатели никто в России не производит, а в Кургане такая компетенция есть.

Кстати, проект моментного двигателя Константинов в феврале планирует презентовать на экономическом форуме в Сочи, куда его пригласили специально - рассказать о проектном управлении в части привлечения инвестиций.

Кстати

Проектное управление - сравнительно новый тренд в органах госвласти, хотя его принципы давно и широко используют коммерческие структуры. Такой подход к организации труда требует не только перестройки мышления, но и умения работать в команде. В конце прошлого года работу департамента по внедрению проектного управления высоко оценили на конкурсе, организованном Аналитическим центром при правительстве РФ "Проектный Олимп-2017". Курганцы заняли второе место в номинации "Системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующих вопросы промышленности и торговли, и интегрированных структурах", обойдя даже признанных лидеров в этой сфере - Белгородскую область.