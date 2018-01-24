Новости

Стратегические бомбардировщики Ту-95 приобрели ключевое преимущество 10:24
Лукашенко утвердил спецфонд по поддержке талантливой молодежи 10:20
На Сахалине поезд застрял в снежном плену 10:19
Владимир Путин поздравил Юрия Башмета с 65-летием 10:19
Под Курганом Су-24 разбомбили вражескую "бронетехнику" 10:18
Сирийский опыт: противоракетный "Президент-С" надежно защитит Ми-26Т2 10:14
В Европарламенте впервые презентовали потенциал Крыма 10:03
Эксперты назвали число потенциальных банкротов в России 10:02
Автошколы предложили ввести экзамен по теории при замене прав 09:59
Брата экс-президента Южной Кореи заподозрили в коррупции 09:55
В Нижнем Тагиле школьницу ошпарило кипятком из батареи 09:49
На Таймыре найдены пропавшие в 35-градусный мороз дети 09:39
Макарова и Веснина вышли в финал Australian Open в парном разряде 09:34
Под Брянском при пожаре погибла семья с двумя детьми 09:32
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер подтвердил роман с корейской переводчицей 09:25
Напавшего на бурятскую школу подростка поместили в СИЗО 09:10
Единственную в мире синагогу из дерева вернут еврейской общине Томска 08:58
Цена на нефть Brent снизилась до $69,82 за баррель 08:55
В Афганистане боевики атаковали организацию Save the Children 08:43
Пермский поселок приготовили к эвакуации после аварии на теплотрассе 08:24
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке малого бизнеса 08:15
Под Саратовом четыре человека погибли в ДТП с большегрузом 08:11
В ГД внесен документ об ответственности представителей РФ в компаниях 07:59
В Китае воздух остыл до рекордных -50 градусов 07:50
Премьер Японии заявил о желании поехать на Олимпиаду в Пхенчхане 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Раскрыты причины роста цен на бензин
Раскрыты причины роста цен на бензин
24.01.2018 09:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Тагиле школьницу ошпарило кипятком из батареи

Текст: Татьяна Воробьева

В Нижнем Тагиле ученица шестого класса попала в больницу с ожогом спины, после того, как на нее брызнул кипяток из школьной батареи. В обстоятельствах несчастного случая разбирается Свердловская областная прокуратура и региональный Следственный комитет.

Мужчина получил сильные ожоги в московском метро

ЧП случилось накануне около десяти утра во время перемены.

"В результате порыва расположенной в рекреации на третьем этаже системы отопления, произошла утечка теплоносителя, и горячая вода попала на ребенка", - рассказала официальный представитель облпрокуратуры Марина Канатова.

С диагнозом "ожог спины II степени" школьницу доставили в больницу: после медосмотра ее отправили на амбулаторное лечение.

В ходе начавшейся проверки, следственные органы выяснят, как такое вообще стало возможным - в частности, когда проводился ремонт систем отопления в учреждении.

Главное сегодня

Автошколы предложили ввести экзамен по теории при замене прав
В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке малого бизнеса
Объявлены номинанты на премию "Оскар"