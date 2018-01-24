В Нижнем Тагиле школьницу ошпарило кипятком из батареи

В Нижнем Тагиле ученица шестого класса попала в больницу с ожогом спины, после того, как на нее брызнул кипяток из школьной батареи. В обстоятельствах несчастного случая разбирается Свердловская областная прокуратура и региональный Следственный комитет.

ЧП случилось накануне около десяти утра во время перемены.

"В результате порыва расположенной в рекреации на третьем этаже системы отопления, произошла утечка теплоносителя, и горячая вода попала на ребенка", - рассказала официальный представитель облпрокуратуры Марина Канатова.

С диагнозом "ожог спины II степени" школьницу доставили в больницу: после медосмотра ее отправили на амбулаторное лечение.

В ходе начавшейся проверки, следственные органы выяснят, как такое вообще стало возможным - в частности, когда проводился ремонт систем отопления в учреждении.