Прекращено дело о банкротстве фарфорового завода в Сысерти - предприятие погасило налоговую задолженность.

Иск о банкротстве завода в июне 2017-го подала налоговая служба за неуплату 71,5 миллиона рублей. Кроме того, накопились долги перед энергетиками и собственными работниками. В кризисной ситуации на помощь заводу в очередной раз пришло правительство Свердловской области, которое владеет предприятием пополам с Екатеринбургской епархией. Задолженность по налогам, как уведомило облправительство, погашена за счет заемных средств Корпорации развития Среднего Урала (это госкомпания, которая по определению помогает бизнесу в реализации инвестиционных проектов), то есть в расчете на то, что вложения когда-либо окупятся. В ноябре 2017-го областное Заксобрание одобрило выделение 152 миллионов рублей на спасение фарфорового производства.

Однако столь существенные бюджетные расходы - не более чем латание дыр. Производство нуждается в глобальной реновации - строительстве новой современной линии. Модернизацию обещали начать уже летом 2018-го, обозначили и предварительную стоимость проекта - до 0,5 миллиарда рублей. По официальной информации, окончательный выбор между несколькими предложенными вариантами модернизации еще не сделан.

По сообщению департамента информации губернатора Свердловской области, сейчас ведется активная работа по стабилизации деятельности предприятия. Не в первый раз: завод оказывался неплатежеспособным в 2006-м, 2011-м, когда его уже спасали за счет бюджета региона. Поэтому эксперты не без оснований сомневаются в результативности нынешней реанимации. Изменений в системе маркетинга, которую в прошлый раз называли одним из условий успешного выхода из кризиса, пока не произошло. Поиск новых каналов продаж для увеличения сбыта завод решил просто - открыв интернет-магазин, где чайные пары, например, предлагаются по цене от 500 до 5000 рублей плюс стоимость доставки. Новой стильной продукции не появилось, как и новой маркетинговой концепции.