Регулярный чемпионат КХЛ уходит на олимпийский перерыв

В континентальной хоккейной лиге жизнь потихоньку замирает. Большинство клубов провели накануне последние в предолимпийский период матчи и отправились в отпуск, который продлится целый месяц.

Пауза, взятая КХЛ в связи с Играми в Пхенчхане, получается очень некстати. Например, можно лишь посочувствовать тем девяти клубам, которые точно не попали в плей-офф. Им надо решать, как заполнить столь длительную паузу, но при этом не растерять форму. Все это для того, чтобы после Олимпиады провести ровно два календарных матча.

Так что сейчас все активно заняты организацией товарищеских турниров, которые позволят игрокам, не вызванным в сборные, держаться в тонусе. У лидирующих клубов другие проблемы. Им после Олимпиады еще играть и играть - плей-офф рассчитан на два месяца, а там и чемпионат мира на горизонте. Но при этом значительная часть хоккеистов разъезжается по сборным. И остается догадываться, в каком состоянии они окажутся через месяц.

Тем временем перед олимпийскими каникулами состоялись два матча, которые вполне можно назвать репетицией предстоящего плей-офф. Встречались в них команды, претендующие на самые высокие места. И зрелище выдали весьма яркое.

В Казани буксующий в последнее время лидер Восточной конференции "Ак Барс" принимал ЦСКА. Уже в первом периоде команды забили друг другу по две шайбы, а ко второму перерыву на табло горели цифры 4:4. Но главное событие произошло позже. "Барсы" в начале периода повели, после чего получили два подряд удаления и остались втроем. Армейцы преимущество реализовали, а судьи шайбу Капризова отменили, посчитав, что во время розыгрыша Шумаков сыграл высоко поднятой клюшкой. Расстроенные гости в итоге уступили 4:6.

Матч "Ак Барс" - ЦСКА запомнится десятью заброшенными шайбами и грубой судейской ошибкой.

Чуть позже последовали разъяснения специалистов. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал спорный эпизод и признал, что шайбу отменили несправедливо.

- Если бы шайба напрямую зашла в ворота после игры Сергея Шумакова, то гол был бы отменен, так как удар по шайбе был выше перекладины. Судьи смотрели, где клюшка коснулась шайбы, но она была на уровне плеча игрока, что видно на видео, поэтому остановки игры быть не должно, так как этот эпизод не привел к заброшенной шайбе. КХЛ в лице главного арбитра признает неправильно интерпретированную арбитрами ситуацию. Гол отменен неверно, - говорится в пояснении Анисимова, размещенном на сайте КХЛ.

С одной стороны, приятно, что ошибки рефери признают оперативно и открыто. С другой - вряд ли тому же ЦСКА от этого легче. Результата игры это заявление не изменит и очков команде не вернет. И, самое главное, где взять гарантии, что подобное не повторится уже в плей-офф, где цена подобных ошибок несоизмеримо выше? В общем, судейскому корпусу во время олимпийской паузы тоже будет о чем подумать. Да и освежить в памяти правила явно не повредит.

Параллельно в Уфе тоже встречались лидеры Востока и Запада. Набравший впечатляющий ход "Салават" встретился с "Йокеритом" - единственным клубом из дальнего зарубежья, пробившимся в плей-офф. Здесь, как и в Казани, хоккей получился предельно результативным. Основное и дополнительное время закончилось при счете 4:4, а по буллитам победили гости.

Уфимцы остаются на втором месте в Восточной конференции, но парадоксальным образом до сих пор не гарантировали себе места в плей-офф в отличие от "Нефтехимика", "Автомобилиста" и "Трактора", которые располагаются в таблице ниже. Дело в том, что "Салават" идет вторым за счет лидерства в дивизионе Чернышева, а в нем команды показывают гораздо более слабые результаты. Идущий здесь вторым "Авангард" и вовсе сейчас в таблице Восточной конференции занимает восьмое место и рискует не попасть в плей-офф. Потеснить с этой позиции омичей может хабаровский "Амур", который имеет два матча в запасе.