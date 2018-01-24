Россияне смогут голосовать в Литве на пяти избирательных участках

Министерство иностранных дел Литвы официально разрешило российской стороне организовать в пяти запрошенных ранее местах в этой прибалтийской стране голосование на выборах президента РФ 18 марта, информирует ТАСС. В МИД Литвы сообщили, что диппредставительству России разрешено оборудовать дополнительные избирательные участки в Каунасе, Шяуляй и Висагинасе. Избирательные участки во время выборов также будут открыты в посольстве в Вильнюсе и генеральном консульстве в Клайпеде.

Посол РФ в Литве Александр Удальцов выразил удовлетворение этим решением властей и дал понять, что "такой подход будет учтен и при соответствующем обращении литовской стороны относительно проведения выборов президента Литвы в мае 2019 года на территории Российской Федерации".

В настоящее время в Литовской республике проживает около 13 тысяч наших соотечественников, обладающих правом избирательного голоса.

В этой связи следует напомнить, что ранее в аналогичной просьбе России - увеличить число избирательных участков - официально отказала Эстония, постановив, что посольство РФ может проводить выборы только в дипломатических представительствах: в помещениях посольства в Таллине, а также в консульствах в Тарту и Нарве.

Как уже сообщалось, и в Латвии - в отличие от предыдущих президентских выборов 2012 года - для граждан РФ запретили открывать выездные пункты досрочного голосования. И это, несмотря на тот очевидный факт, что число проживающих в этой прибалтийской стране российских граждан увеличилось за последние десять лет ровно в два раза и составляет более 55 тысяч человек.