Новости

На оранжевой ветке метро поезда "Москва" появятся в 2019 году 22:00
Макрон предложил пересмотреть европейскую стратегию на 10 лет 21:58
Косачев: Новые санкции США против КНДР мешают диалогу Сеула и Пхеньяна 21:51
В Москве автомобиль въехал в автобусную остановку 21:45
Владелец бывшего клуба Шалимова арестован итальянской полицией 21:38
Россия и Турция обсудили вопросы сирийского национального диалога 21:31
В Ростове фура врезалась в остановку с людьми 21:27
Тульские оружейники создали робота-реаниматора 21:24
Видео: В Германии обнаружили нетронутую часть Берлинской стены 21:20
Опубликован календарь сборной России в Лиге наций 20:57
Воронежец нашел "похищенные" 15 миллионов рублей 20:49
Один человек погиб в результате обстрела в турецком городе Килис 20:42
СПГ-танкер с российским газом прибыл в Бостон 20:32
Полеты между Москвой и Каиром возобновятся во второй половине февраля 20:31
Россияне смогут голосовать в Литве на пяти избирательных участках 20:20
Арестован начальник ГИБДД по Кировской области 20:15
На Ставрополье электричка насмерть сбила подростка 20:00
США ввели новые санкции в отношении КНДР 19:57
Путин предложил расцеловать задавшего вопрос уфимского рабочего 19:43
Лукашенко дал напутствие белорусским спортсменам на Олимпиаде 19:37
Президент Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык обучения 19:22
Спецслужбы Германии наблюдают за смартфонами граждан с помощью "тихих SMS" 19:05
ЕК призвала Россию и Украину обсудить транзит газа после решения суда 19:01
Власти Москвы рассекретили перекрестки с новым типом разметки 18:51
В Великом Новгороде китаец попался на даче взятки полицейскому 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Раскрыты причины роста цен на бензин
Раскрыты причины роста цен на бензин
24.01.2018 20:30
Рубрика: Спорт

Эту пару не разбить

Макарова и Веснина поборются за карьерный "Шлем"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7478 (15)
Екатерине Макаровой и Елене Весниной пока далеко до парных свершений сестер Уильямс, Мартины Хингис или Мартины Навратиловой, но сейчас россиянки находятся в одном шаге от очень значимого достижения для их карьеры - победы на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде и завоевания карьерного "Большого шлема".
Фото: REUTERS Елена Веснина считает, что они с Макаровой умеют справляться с давлением, когда все ждут от них только победы. Фото: REUTERS
Елена Веснина считает, что они с Макаровой умеют справляться с давлением, когда все ждут от них только победы. Фото: REUTERS

Макарова и Веснина вышли в финал Australian Open, в двух сетах обыграв румынок Ирину Бегу и Монику Никулеску - 6:4, 6:3. А их главными соперницами станут венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович.

Фото: depositphotos.com
Знаменитая теннисистка удивила интернет неожиданным свиданием

В 2014 году у Екатерины и Елены уже был шанс выиграть австралийский "мэйджор", но им помешали две итальянки Роберта Винчи и Сара Эррани. Так что на данный момент в их послужном списке титулы с кортов "Ролан Гарроса", Открытого чемпионата США и Уимблдона. Однако перед важнейшим финалом в Мельбурне ракетки в руках наших чемпионок не дрожат.

- Поверьте, вся эта ситуация на нас никак не давит, - отметила Веснина. - Наоборот, всегда здорово дойти до финала в Австралии. В самом начале года ты показываешь хорошие результаты. Неважно - в одиночке или в паре. Это мотивирует и придает уверенности.

Теннисист Федерер возглавил бренд-рейтинг Forbes

Лена не могла не вспомнить олимпийский опыт: "В Рио все говорили, что мы должны выиграть "золото". Но мы знаем, как справляться с нервами и ответственностью. Это нелегко. Но мы даже не говорим о победе на "Большом шлеме". Конкуренция здесь очень сильная, и мы просто настраиваемся на каждый матч. Выходим на корт, чтобы выложиться на все сто процентов. Что касается финала, мы попробуем получить удовольствие от игры. Мы будем подбадривать друг друга, заряжать друг друга энергией и улыбаться. Если ты отдал все силы, сделал все от тебя зависящее, будет не так принципиально, с каким счетом завершится матч.

Главное сегодня

Путин заявил о востребованности российской военной продукции
Дворкович заявил о восстановлении экономики РФ после кризиса
МВД рассмотрит предложение ввести теоретический экзамен при замене прав
Фильм "Смерть Сталина" посмотрят в Генпрокуратуре
Украинский журналист слил в Сеть секретные планы ВСУ