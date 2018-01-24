Екатерине Макаровой и Елене Весниной пока далеко до парных свершений сестер Уильямс, Мартины Хингис или Мартины Навратиловой, но сейчас россиянки находятся в одном шаге от очень значимого достижения для их карьеры - победы на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде и завоевания карьерного "Большого шлема".

Елена Веснина считает, что они с Макаровой умеют справляться с давлением, когда все ждут от них только победы. Фото: REUTERS

Макарова и Веснина вышли в финал Australian Open, в двух сетах обыграв румынок Ирину Бегу и Монику Никулеску - 6:4, 6:3. А их главными соперницами станут венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович.

В 2014 году у Екатерины и Елены уже был шанс выиграть австралийский "мэйджор", но им помешали две итальянки Роберта Винчи и Сара Эррани. Так что на данный момент в их послужном списке титулы с кортов "Ролан Гарроса", Открытого чемпионата США и Уимблдона. Однако перед важнейшим финалом в Мельбурне ракетки в руках наших чемпионок не дрожат.

- Поверьте, вся эта ситуация на нас никак не давит, - отметила Веснина. - Наоборот, всегда здорово дойти до финала в Австралии. В самом начале года ты показываешь хорошие результаты. Неважно - в одиночке или в паре. Это мотивирует и придает уверенности.

Лена не могла не вспомнить олимпийский опыт: "В Рио все говорили, что мы должны выиграть "золото". Но мы знаем, как справляться с нервами и ответственностью. Это нелегко. Но мы даже не говорим о победе на "Большом шлеме". Конкуренция здесь очень сильная, и мы просто настраиваемся на каждый матч. Выходим на корт, чтобы выложиться на все сто процентов. Что касается финала, мы попробуем получить удовольствие от игры. Мы будем подбадривать друг друга, заряжать друг друга энергией и улыбаться. Если ты отдал все силы, сделал все от тебя зависящее, будет не так принципиально, с каким счетом завершится матч.