Сборная России сыграет в Лиге наций со Швецией и Турцией

В среду в Лозанне состоялась жеребьевка нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи Лиги наций. Сборная России сыграет на групповом этапе с Турцией и Швецией. Матчи пройдут с сентября по ноябрь 2018 года.

Перед жеребьевкой все 55 европейских команд были поделены на четыре лиги в соответствие с их положением в рейтинге сборных УЕФА от 11 октября прошлого года - А и B (по 12 команд в каждой), C (15) и D (16). России не хватило совсем чуть-чуть для попадания в дивизион А, поскольку в рейтинге наши парни занимали осенью 13-е место. Соответственно, команда Станислава Черчесова попала в лигу B.

Все сборные сыграют друг с другом по двухкруговой схеме - дома и в гостях. Победители каждой из групп в дивизионах B, C и D заработают повышение в классе. В то же время худшие команды, наоборот, вылетят в низшую лигу.

В целом, нашей сборной мог выпасть более удачный жребий. К примеру, те же шведы сейчас в большом порядке. Они заняли второе место в непростой группе в отборочном турнире ЧМ-2018, а затем обыграли в стыковых матчах Италию. Причем скандинавы не пропустили ни одного мяча от "Скуадры адзурры". И всего этого шведы добились без своей главной звезды последних лет - Златана Ибрагимовича.

С другой стороны, у российской сборной есть опыт побед над Швецией, причем недавний. Наши футболисты, напомним, обыграли скандинавов в отборочном турнире Евро-2016 на своем поле (1:0) и опередили их в итоговой таблице. Так что вариант терпимый.

Что касается турок, то с этой командой, напомним, нашим предстоит встретиться в последнем матче перед стартом финальной стадии чемпионата мира. Что забавно - именно с игры против "янычар" начинал свою карьеру на посту главного тренера сборной России Станислав Черчесов. Тот матч в Анталье завершился вничью 0:0.

55 сборных сыграют в Лиге наций

Не сумев пробиться на ЧМ-2018, турки тем не менее не собираются что-то кардинально менять. По крайней мере, пока. Остался главным тренером хорошо знакомый нам по работе с "Зенитом" Мирча Луческу, не собирается уходить из сборной Арда Туран. Как признался недавно Луческу, для него самого его команда до сих пор остается загадкой. Так что о перспективах Турции в Лиге наций, ровно как и в отборочном цикле Евро-2020, рассуждать сейчас преждевременно.

- Предчувствовал, что нам попадется Турция, - прокомментировал итоги жеребьевки главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - Я сказал об этом Луческу перед жеребьевкой. Чего мы можем добиться в этом турнире? Сейчас наш главный приоритет - подготовка к чемпионату мира. Пока все наши мысли заняты этим. А уже потом, ближе к началу Лиги наций, будем анализировать положение дел. На данный момент мы восприняли состав нашей группы чисто информативно, по-рабочему.

Что касается двух других групп нашей лиги, то в группе B1 сыграют Чехия, Украина, Словакия, B3 - Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, B4 - Уэльс, Дания, Ирландия.

В последний раз со шведами мы встречались в 2015 году. Тот матч завершился победой России (1:0).

Разумеется, самые статусные матчи пройдут в Лиге А. Отдельно стоит отметить группу А1, в которую попали Германия, Нидерланды и Франция. В группе А2 сыграют Бельгия, Исландия, Швейцария, А3 - Португалия, Польша, Италия, А4 - Испания, Англия и Хорватия.

В Лиге С самой любопытной видится четвертая группа. В ней сыграют участник ЧМ-2018 Сербия, а также Черногория, Румыния и Литва. В группу С1 попали Шотландия, Албания, Израиль, С2 - Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония, С3 - Словения, Норвегия, Болгария, Кипр.

Самая слабая лига D, как и C, представлена четырьмя группами. В первую попали Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра, во вторую - Белоруссия, Люксембург, Молдова, Сан-Марино, в третью - Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово, в четвертую - Македония, Армения, Лихтенштейн и Гибралтар.

Напомним: Лига наций была утверждена УЕФА в сентябре прошлого года. Команды поборются не только за трофей, но и за участие на чемпионате Европы-2020. Как известно, следующий розыгрыш Евро будет уникальным. Впервые в истории он пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а сразу в 12 государствах: от России и Венгрии до Англии и Германии.

Нетрудно догадаться, что никаких автоматических путевок на Евро-2020 не будет. Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2019 года. При жеребьевке сборные разобьют на пять или шесть сборных. Они разыграют 20 прямых путевок на Евро, а четыре оставшихся места займут лучшие команды Лиги наций. 16 команд-победителей в своих группах Лиги наций получат еще одну возможность отобраться на Евро. Специально для них в марте 2020 года пройдет турнир, где четыре сильнейшие сборные получат прямые путевки на Евро. Если кто-то из победителей групп Лиги наций выйдет на Евро по итогам основной квалификации, то его место в дополнительном мартовском отборе займет следующая по рейтингу команда.