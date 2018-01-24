Семь важных изменений в коммунальной сфере, вступивших в силу в этом году

В 2018 году за неправильно начисленную плату за жилищно-коммунальные услуги УК или ТСЖ обязаны выплатить потребителю штраф, дольщики смогут участвовать в общих собраниях жильцов. Какие еще важные новации в жилищном законодательстве появились в этом году?

Управдомы теперь будут знать, кто именно живет в квартирах. Реестр собственников жилья стал обязательным. Фото: Сергей Михеев/РГ

1. Информация не подтвердилась - выпишут штраф

С этого года за неполную или недостоверную информацию в ГИС ЖКХ должностные лица могут быть оштрафованы на 5 -10 тысяч рублей, юрлица - от 30 до 50 тысяч рублей.

Если информация в системе ГИС ЖКХ появилась с опозданием, виновника ждет штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

2. Покупателей жилья пригласят на общее собрание

Дольщики, получившие квартиры по актам от застройщика, но не зарегистрировавшие право собственности теперь могут участвовать в общих собраниях, в том числе по выбору способа управления многоквартирным домом. Раньше такое было возможно только в судебном порядке. Согласно принятым изменениям в Жилищный кодекс от 31 декабря 2017 года, дольщики смогут воспользовтаься своим правом в течение года со дня выдачи разрешения на ввод многоквартирного дома. "Это поможет бороться с злоупотреблениями при проведении собраний на этапе заселения дома, - пояснила Светлана Разворотнева.

3. О жильцах дома - в реестре

В законе установлена обязанность управляющей компании (или ТСЖ, ЖСК) вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме, а при поступлении обращения от инициатора проведения общего собрания - передавать ему этот реестр. В нем сведения, позволяющие идентифицировать собственников (фамилия, имя, отчество). При этом согласия всех собственников на передачу данных не требуется. Информация такая является общедоступной.

Кроме того, Госдума планирует в весеннюю сессию рассмотреть законопроект, позволяющий проводить собрания жильцов в виде конференций, когда можно участвовать не лично, а делегировать на него представителя подъезда.

4. Если пришла неправильная платежка - вернут деньги

Уточнена процедура получения штрафов за неправильные начисления платы за жилищные услуги. Напомним, штраф в пользу потребителя за нарушения в части предоставления коммунальных услуг был введен еще в середине 2015 г. Теперь, если нарушения повлекут увеличение суммы, выставленной к оплате, УК или ТСЖ будут вынуждены выплатить штраф в размере 50 процентов от величины необоснованного превышения. Для этого жильцу квартиры достаточно обратиться с заявлением к своему управдому. В свою очередь, УК (ТСЖ, ЖСК) обязана в течение месяца с момента поступления жалобы провести проверку правильности начисления и либо выплатить штраф, либо отказать, объяснив свою правоту.

Установлен срок действия лицензии на право управления многоквартирным домом - 5 лет. Раньше она была бессрочной

В случае если факт нарушения установлен, гражданину не позднее 2 месяцев со дня получения обращения выплачивается штраф. За счет снижения размера платы за содержание жилого помещения. "Тот же порядок действует и в отношении нарушения порядка расчета платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые ресурсоснабжающей организацией, - сообщила Светлана Разворотнева.

5. Вспомнили о "брошенках"

Законодатель сделал попытку решить проблему "брошенных домов", введя понятие "временной управляющей компании". Согласно новым поправкам в ЖК, если собственники так и не определились со способом управления многоквартирным домом или конкурс по выбору компании так и не состоялся, то местные власти назначают управляющую организацию. Но это временный вариант, пока собственники не определятся со способом управления своего МКД.

Правда, по словам экспертов, непонятно, как быть с домами, которые управляющие компании "бросили" из-за того, что содержать их попросту невыгодно. К примеру, в "РГ" обратился председатель совета многоквартирного дома в Кургане, который столкнулся с тем, что их дом не хочет брать на обслуживание ни одна управляющая компания. "Видимо, дом старый, малоквартирный, поэтому управляющие организации и не хотят за него браться. Им это попросту невыгодно, - считает Светлана Разворотнева. - Если жильцы дома не выбрали управляющую организацию, по закону орган местного самоуправления обязан объявить конкурс и выбрать для вас управдома. Конкурс может проходить несколько раз, и каждый раз будет увеличиваться стоимость договора управления, пока не найдется УК, которая за предлагаемую цену будет готова взять ваш дом на обслуживание. Нужно быть готовым к тому, что, скорее всего, стоимость договора управления повысится. Но на практике чаще происходит по-другому. Администрация муниципалитета сама находит "управляшку", потому что мэру важно не допустить брошенных домов. Разговор с ее руководителем короткий: хочешь управлять новыми домами - бери старые".

6. "Клонов" вычислят

Установлен срок действия лицензии - 5 лет. Раньше она была бессрочной. "Уже есть случаи, когда происходило изъятие лицензии по конкретным домам. Грубыми нарушениями, за которые наказывается управляющая компания, считается воспрепятствование деятельности органов жилнадзора", - рассказала Светлана Разворотнева.

Много вопросов приходит из регионов по поводу "нулевых" лицензий от компаний с похожими реквизитами. Например, еще вчера домом управляла компания "ГоризонтМ", а завтра уже "ГоризонтС". "Это нарушение Жилищного кодекса, - уверена Светлана Разворотнева. - Смена УКдолжна происходить через собрание".

Введен запрет на выдачу лицензий для компаний-"клонов", у которых обнаружена "тождественность или схожесть наименования соискателя лицензии с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами возникло ранее".

А "нулевые лицензии" ликвидируются через 12 месяцев, если компания, ее пол учившая, не взяла за это время в управление ни одного дома.

7. Дома будут доступны для инвалидов

Многоквартирный дом должен быть приспособлен для инвалидов. Это обязательное требование было принято поправками в Жилищный кодекс 29 декабря 2017 г. ФЗ N 462-ФЗ.

Установлено, что конструкции и/или иное оборудование для беспрепятственного доступа инвалидов в мноэтажке принадлежат собственникам помещений на праве общей долевой собственности.

Приспосабливать общее имущество для инвалидов без решения общего собрания собственников можно, только если их денежные средства для этого не привлекаются.