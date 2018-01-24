Скончалась американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин

В США в возрасте 88 лет умерла американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин. Она скончалась в своем доме в городе Портленд (штат Орегон), передает ТАСС.

Автор десятков романов в жанрах научной фантастики и фэнтези в последние месяцы плохо себя чувствовала. Точная причина ее смерти не указана.

В числе наиболее известных произведений писательницы - романы "Левая рука тьмы", "Планета Роканнона", "Планета изгнания", а также серия повестей о вымышленном мире Земноморье. На основе одной из последних Горо Миядзаки снял аниме "Сказания Земноморья".