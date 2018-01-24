Стали известны подробности об iPhone-2018

Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо опубликовал отчет, в котором рассказывается о том, какие смартфоны представит Apple в нынешнем году.

Компания намерена выпустить три новых модели. Это iPhone с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем, 5,8-дюймовая усовершенствованная версия iPhone и 6,5-дюймовый Phone X Plus (два последних гаджета - с OLED-экраном).

Как уточняет портал 9to5mac, аналитик предполагает, что после вывода новых моделей на рынок Apple может перестать выпускать "старый" iPhone. Скорее всего, модель с 6,1-дюймовым ЖК-дисплем, будет стоить значительно ниже нынешнего iPhone X.

Согласно отчету аналитика, Apple поставит около 18 миллионов единиц iPhone X в первом квартале 2018 года и около 13 миллионов во втором квартале. В KGI ожидают, что в целом в мире будет продано 62 миллиона единиц смартфонов, что значительно ниже предыдущих прогнозов в 80 миллионов.

Утверждение о том, что Apple прекратит выпуск нынешних моделей iPhone X в конце года, интригует. Обычно компания обычно выпускает бывшие флагманы по сниженным ценам в течение нескольких поколений.