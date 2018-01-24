Судебная система готовится к двум большим реформам, которые значительно изменят наше правосудие. В лучшую сторону.

В среду последние новости о готовящихся переменах прозвучали на пленарном заседании Совета судей России в Москве.

Первая реформа стартует этим летом: в районных судах будут введены коллегии присяжных. Число дел, рассматриваемых судьями из народа, резко увеличится. Сейчас в судебной системе идет активная подготовка к этому. Как сообщил вчера представитель Судебного департамента при Верховном суде России, в районных судах по всей стране оборудовано 2,3 тысячи залов судебных заседаний. А судьи и работники аппаратов судов проходят специальные курсы, где учатся проводить процессы с присяжными. Напомним, в районных судах появятся коллегии из шести присяжных. По оценкам экспертов, суды присяжных смогут рассматривать около 15 тысяч дел в год.

Другая реформа пока только обсуждается. Верховный суд России предлагает создать отдельные апелляционные и кассационные суды. Тогда каждая новая инстанция никак не будет связана с предыдущей, а значит, судьи смогут посмотреть на дело действительно свежим взглядом.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал журналистам, что надеется на принятие уже этой осенью законопроекта о создании в стране полноценной четырехзвенной системы судов общей юрисдикции.

По оценкам экспертов, суды присяжных смогут рассматривать до 15 тысяч дел в год, в будущем, может, и больше

Напомним, Верховный суд выступил с законодательной инициативой о создании в системе судов общей юрисдикции пяти апелляционных и девяти кассационных судов, образованных по окружному принципу. То есть это будут отдельные суды, созданные исключительно для рассмотрения апелляционных или кассационных жалоб. Как отметил Вячеслав Лебедев, границы новых судебных округов не будут зависеть от административно-территориального деления страны.

"Новые суды будут иметь межрегиональный характер, что сделает их полностью независимыми от органов власти субъектов Российской Федерации", - сказал председатель Верховного суда России.

По его словам, похожая система федеральных окружных судов хорошо зарекомендовала себя в системе арбитражных судов. Поэтому и предлагается перенести ее и в суды общей юрисдикции.

Сегодня, по словам экспертов, в одном региональном суде сосредоточено несколько инстанций. И нередко бывает, что дело на разных стадиях слушается в одном и том же суде. Да, судьи разные, но коллектив один. Судья апелляционной инстанции вполне может ходить в одну столовую с судьей кассационной инстанции. Но хорошие отношения (как, впрочем, и плохие) - это всегда угроза для объективности.

Построение судов общей юрисдикции по новому принципу повысит объективность и независимость судопроизводства; снизит загруженность судов, в первую очередь региональных.

"Позитивно скажется нововведение и на качестве рассмотрения дел в апелляционной и кассационной инстанциях, - говорит Вячеслав Лебедев. - В целом в Российской Федерации будет создана полноценная четырехступенчатая судебная система как арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции, включающая суды первой инстанции, апелляционные, кассационные и надзорные суды".

По его словам, возрастет также оперативность и улучшится качество рассмотрения дел в судах первой инстанции.

Еще одна новость: Верховный суд России разрабатывает законопроект, который определит, какие ошибки судей могут быть допустимыми, а какие считать дисциплинарным проступком.

"Принятие такого закона станет важным шагом на пути совершенствования института дисциплинарной ответственности судей и позволит определить случаи, когда нарушения правовых норм при рассмотрении конкретных дел следует квалифицировать как проступок или же как допустимую судебную ошибку", - сказал председатель Совета судей Виктор Момотов.

Принципиальный момент: сами по себе судебные ошибки нельзя ставить в вину человеку в мантии. Как всякий живой человек, судья иногда может ошибиться. Непростительно человеку в мантии только судить не по совести или нечестно. Поэтому нужны четкие критерии, чтобы отделить одно от другого.

По проекту дело на каждой новой стадии будет рассматриваться в отдельном суде - и даже в другом регионе

Уволить проштрафившегося судью можно только в исключительных случаях. Причем подтвердить наличие исключительных обстоятельств должна квалификационная коллегия, принимающая решение о досрочном прекращении полномочий судьи. Иными словами, такое тяжелое решение надо серьезно обосновать.

Например, если же ошибка произошла из-за неверной оценки доказательств или неправильного применения правовых норм, судью поправят, но не накажут. Хотя для судьи это, безусловно, повод поработать над повышением своей квалификации. Однако если одна и та же ошибка будет повторяться регулярно, и судья ее будет делать даже после того, как ему прямо на нее укажут (например, его решения будут постоянно отменяться по одним и тем же основаниям), это уже будет повод поднять вопрос: а свое ли место занимает судья?

Впрочем, не всегда судейские ошибки можно назвать ошибками. Бывает, что норма новая, практика нарабатывается и однозначного толкования у юристов нет. Судья не должен бояться высказывать свое мнение и решать так, как подсказывают ему совесть и опыт. Поэтому проект, который сейчас готовится, станет еще одной мерой защиты судей.

Вчера на пленарном заседании Совета судей выступил и президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. Он обратил внимание судей, что адвокатура сейчас сильно трансформируется в лучшую сторону. Одним из проявлений этого является повышение уважения к суду, судьям и судебной власти. "Но это та дорога, которую мы сами не сможем осилить, - сказал он. - И вы, уважаемые судьи, должны включиться в эту работу и позволить адвокатам именно профессионально реализовываться в процессе".