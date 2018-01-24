Главные материалы
Раскрыт секрет следующей версии Android 23.01.2018
Материалы рубрики
YouTube удалит популярные видео 19.01.2018
Telegram X стал доступен для Android-гаджетов
В Google Play появилось долгожданное обновление: пользователи Android-гаджетов теперь могут установить Telegram X.
Альтернативный клиент создан на основе кроссплатформенного конструктора TDLib. Для iOS Telegram X вышел в конце прошлого года.
Разработчики обещают, что приложение будет работать быстрее, чем обычный Telegram. Вдобавок пользователи получат возможность опробовать ряд экспериментальных функций. Сейчас в Telegram X доступны четыре цветовых темы (по умолчанию установлена темная).
Пользователи уже обнаружили некоторые недочеты приложения и назвали его "сыроватым". Некоторые из них посетовали, что звонки вынесены в отдельную вкладку и предложили разработчикам дать возможность пользователям самостоятельно определять контент вкладок.
Новости СМИ