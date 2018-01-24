Трансагентство в Канаде атаковали хакеры из КНДР

Трансагентство Канады Metrolinx атаковали хакеры из КНДР. Об этом заявила представительница компании Анна-Мари Эйкинс.

По ее словам, в январе злоумышленники "запустили вирус, который поразил компьютеры". Но вывести из строя серверы хакерам не удалось. Также не была нарушена работа каких-либо систем безопасности. Утечки конфиденциальной информации не зафиксировано.

Как отмечает ТАСС, Metrolinx занимается обеспечением работы систем общественного транспорта и аэропортов Торонто, всех его пригородов, а также города Гамильтон.