У Африна в боях с курдами погибли 24 турецких солдата и наемника

Курдские отряды отбили атаку турецких военных и наемников из формирований "Сирийской свободной армии" на подступах к городу Африн у селения Амара в округе Мабата. Противник понес потери и отступил, передает ТАСС. Погибли 24 турецких солдата и наемника.

Боестолкновения продолжаются у стратегических высот Кастель-Джиндо к северу от Африна, где ополченцы сдерживают атаки формирований ССА, поддерживаемых турецкой бронетехникой. В этом районе убиты восемь наемников и еще 13 получили ранения.

В Африне проживает около полумиллиона жителей, вокруг него расположено 42 селения. Вооруженный конфликт, который начался в Сирии семь лет назад, до сих пор не затрагивал этот регион к западу от Алеппо.