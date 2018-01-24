Участники олимпийского хоккейного турнира делают ставку на игроков из КХЛ

На групповом этапе все сборные будут распределены на три группы по четыре команды. Каждая команда проведет по три матча - с каждой в своей группе. Четыре сборные, показавшие лучшие результаты на групповом этапе, проходят сразу в четвертьфинал плей-офф, а остальные восемь команд сначала сыграют в квалификационном раунде.
Россия - фаворит
Крупнейшие букмекерские конторы мира начали принимать ставки на итоги хоккейного турнира Игр-2018.
Главным претендентом на победу считается сборная России. Коэффициент на победу команды Олега Знарока - 1 к 2,75.
На второй строчке находятся канадцы - 1 к 3. Далее следуют шведы - 1 к 5, финны - 1 к 7 и чехи - 1 к 9.
А вот для тех, кто верит в сказки, букмекеры предлагают сделать ставку на победу сборной Южной Кореи. В случае успеха этой команды можно в буквальном смысле озолотиться. Ставка на успех корейцев - 1 к 500!
Доверили свисток
Три главных арбитра и два лайнсмена из КХЛ будут работать на матчах мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2018.
В качестве главных арбитров приглашения получили чех Антонин Ержабек, который провел в КХЛ 215 матчей регулярного чемпионата и 40 матчей плей-офф.
Также свисток доверили Константину Оленину. Он работает в КХЛ с первого сезона лиги, за это время успел принять участие в 601 матче, из которых 114 были встречами плей-офф.
На свою дебютную Олимпиаду отправится Роман Гофман, обслуживший 405 матчей регулярного чемпионата КХЛ, из которых 66 были играми плей-офф.
В качестве линейных арбитров на Играх-2018 будут работать Глеб Лазарев и Александр Отмахов.
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, что очень рад за своих коллег:
- Наша лига будет иметь солидное представительство на Олимпиаде. Это показывает то, что кроме хоккеистов мы также воспитываем и рефери высокого класса.
Незнакомые канадцы
После того как Национальная хоккейная лига отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пхенчхане, лучшие команды мира сделали ставку на игроков из нашей Континентальной хоккейной лиги. В составах ведущих сборных мира до 90 процентов хоккеистов из КХЛ.
Россияне огласят заявку на Игры 25 января, а основные соперники сделали это накануне. Скажем, в команде Канады 13 хоккеистов представляют 11 команд КХЛ.
Одним из приглашенных на Игры в Южную Корею стал самый результативный защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни, с которым пообщался корреспондент "РГ".
Вы попали в сборную Канады и поедете на Олимпиаду. Какие чувства испытали, когда увидели состав?
Марк-Андре Граньяни: Разумеется, я был в восторге. Это огромная честь быть в любой олимпийской команде и тем более играть за Канаду. Пока я сконцентрирован на игре за клуб, но, как только в чемпионате начнется перерыв, переключусь на сборную.
А как отреагировали ваши друзья, семья на приглашение в сборную?
Марк-Андре Граньяни: О, это были несколько сумасшедших дней. Я получил огромное количество сообщений, писем. Думаю, каждый игрок столкнулся с похожей реакцией близких. Какое-то время было даже тяжеловато засыпать из-за переполнявших меня эмоций. Но постепенно я успокоился, и сейчас жизнь вернулась в обычное русло.
В Канаде есть интерес к Олимпиаде с учетом того, что игроки НХЛ не будут участвовать в хоккейном турнире?
Марк-Андре Граньяни: Интерес все равно высокий. Потому что в Канаде хоккей - это как религия. И любой турнир, в котором участвует сборная, привлекает огромное внимание. Почему на Олимпиаде должно быть иначе? Я ожидаю огромную поддержку и уверен, что люди будут смотреть наши матчи.
Во время Олимпиады в Сочи канадских школьников отпускали с уроков во время матчей хоккейной сборной. Будет что-то подобное сейчас?
Марк-Андре Граньяни: Надо посмотреть на разницу во времени, когда наши игры будут показывать в Канаде. В любом случае она будет более серьезной, чем в Сочи. Не думаю, что детям надо из-за этого пропускать занятия. Но в Канаде очень любят хоккей и относятся к турниру серьезно.
Кто будет самым сложным противником для Канады на Олимпиаде?
Марк-Андре Граньяни: Все говорят, что это будет Россия. Но пока это только прогнозы, которые пока ничего не означают. Я представляю, кто будет играть за Россию и Швецию, но не в курсе, кого пригласили финны и чехи. Сейчас трудно что-то определенное сказать.
Назовете самого опасного игрока у россиян?
Марк-Андре Граньяни: Скажу так: самым главным будет игра вратарей. Каждой команде нужен хороший, даже классный голкипер, чтобы побеждать как в отдельном матче, так и во всем турнире.
Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:
- То, что игроки из НХЛ не приедут на Олимпиаду, безусловно, оказывает дополнительное давление на тех игроков, которых мы увидим на олимпийском турнире. Но этим и хорош наш вид спорта - сейчас никто в мире вам не скажет определенно, кто выиграет "золото" в Пхенчхане. И без НХЛ предсказать исход даже сложнее. Россия всегда может считаться фаворитом. Не стоит недооценивать и сборные Канады и США. У них хорошие команды, игроки которых будут испытывать особенную мотивацию, представляя свои страны на Олимпиаде и заняв места больших звезд. Швеция и Финляндия хороши всегда, независимо от того, есть ли там игроки НХЛ или нет. Как и Чехия. А еще есть Германия, Норвегия, Швейцария, Словения, Корея - уверен, легких игр на Олимпиаде не будет вообще ни для кого.
Группа A: Канада, Чехия, Швейцария, Республика Корея.
Группа B: Россия, США, Словакия, Словения.
Группа C: Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия.
14 февраля
Словакия - Россия
США - Словения
15 февраля
Финляндия - Германия
Норвегия - Швеция
Чехия - Корея
Швейцария - Канада
16 февраля
США - Словакия
Россия - Словения
Финляндия - Норвегия
Швеция - Германия
17 февраля
Канада - Чехия
Корея - Швейцария
Россия - США
Словения - Словакия
18 февраля
Германия - Норвегия
Чехия - Швейцария
Канада - Корея
Швеция - Финляндия
20 февраля
1/8 финала
21 февраля
1/4 финала
23 февраля
1/2 финала
24 февраля
Матч за "бронзу"
25 февраля
Финал