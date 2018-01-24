Участники олимпийского хоккейного турнира делают ставку на игроков из КХЛ

В хоккейном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане сыграют 12 лучших сборных мира. В их число вошли восемь первых сборных согласно рейтингу Международной федерации хоккея (ИИХФ), сборная Южной Кореи как страна, проводящая зимнюю Олимпиаду, и три сборные, победившие в олимпийской квалификации, - это Норвегия, Словения и Германия.

В декабре на Кубке Первого канала наша сборная обыграла Канаду - 2:0. Вот бы так и на Олимпиаде! Фото: Михаил Синицын/ РГ

На групповом этапе все сборные будут распределены на три группы по четыре команды. Каждая команда проведет по три матча - с каждой в своей группе. Четыре сборные, показавшие лучшие результаты на групповом этапе, проходят сразу в четвертьфинал плей-офф, а остальные восемь команд сначала сыграют в квалификационном раунде.

Россия - фаворит

Крупнейшие букмекерские конторы мира начали принимать ставки на итоги хоккейного турнира Игр-2018.

Главным претендентом на победу считается сборная России. Коэффициент на победу команды Олега Знарока - 1 к 2,75.

На второй строчке находятся канадцы - 1 к 3. Далее следуют шведы - 1 к 5, финны - 1 к 7 и чехи - 1 к 9.

А вот для тех, кто верит в сказки, букмекеры предлагают сделать ставку на победу сборной Южной Кореи. В случае успеха этой команды можно в буквальном смысле озолотиться. Ставка на успех корейцев - 1 к 500!

Доверили свисток

Три главных арбитра и два лайнсмена из КХЛ будут работать на матчах мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2018.

В качестве главных арбитров приглашения получили чех Антонин Ержабек, который провел в КХЛ 215 матчей регулярного чемпионата и 40 матчей плей-офф.

Также свисток доверили Константину Оленину. Он работает в КХЛ с первого сезона лиги, за это время успел принять участие в 601 матче, из которых 114 были встречами плей-офф.

На свою дебютную Олимпиаду отправится Роман Гофман, обслуживший 405 матчей регулярного чемпионата КХЛ, из которых 66 были играми плей-офф.

11 наград завоевали на олимпийских хоккейных турнирах команды СССР (России). В современной истории наша команда добывала медали на Играх в Нагано в 1998 году ("серебро") и на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити ("бронза").

В качестве линейных арбитров на Играх-2018 будут работать Глеб Лазарев и Александр Отмахов.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, что очень рад за своих коллег:

- Наша лига будет иметь солидное представительство на Олимпиаде. Это показывает то, что кроме хоккеистов мы также воспитываем и рефери высокого класса.

Незнакомые канадцы

После того как Национальная хоккейная лига отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пхенчхане, лучшие команды мира сделали ставку на игроков из нашей Континентальной хоккейной лиги. В составах ведущих сборных мира до 90 процентов хоккеистов из КХЛ.

Россияне огласят заявку на Игры 25 января, а основные соперники сделали это накануне. Скажем, в команде Канады 13 хоккеистов представляют 11 команд КХЛ.

Одним из приглашенных на Игры в Южную Корею стал самый результативный защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни, с которым пообщался корреспондент "РГ".

Вы попали в сборную Канады и поедете на Олимпиаду. Какие чувства испытали, когда увидели состав?

Марк-Андре Граньяни: Разумеется, я был в восторге. Это огромная честь быть в любой олимпийской команде и тем более играть за Канаду. Пока я сконцентрирован на игре за клуб, но, как только в чемпионате начнется перерыв, переключусь на сборную.

А как отреагировали ваши друзья, семья на приглашение в сборную?

Марк-Андре Граньяни: О, это были несколько сумасшедших дней. Я получил огромное количество сообщений, писем. Думаю, каждый игрок столкнулся с похожей реакцией близких. Какое-то время было даже тяжеловато засыпать из-за переполнявших меня эмоций. Но постепенно я успокоился, и сейчас жизнь вернулась в обычное русло.

В Канаде есть интерес к Олимпиаде с учетом того, что игроки НХЛ не будут участвовать в хоккейном турнире?

Марк-Андре Граньяни: Интерес все равно высокий. Потому что в Канаде хоккей - это как религия. И любой турнир, в котором участвует сборная, привлекает огромное внимание. Почему на Олимпиаде должно быть иначе? Я ожидаю огромную поддержку и уверен, что люди будут смотреть наши матчи.

Во время Олимпиады в Сочи канадских школьников отпускали с уроков во время матчей хоккейной сборной. Будет что-то подобное сейчас?

Марк-Андре Граньяни: Надо посмотреть на разницу во времени, когда наши игры будут показывать в Канаде. В любом случае она будет более серьезной, чем в Сочи. Не думаю, что детям надо из-за этого пропускать занятия. Но в Канаде очень любят хоккей и относятся к турниру серьезно.

Кто будет самым сложным противником для Канады на Олимпиаде?

Марк-Андре Граньяни: Все говорят, что это будет Россия. Но пока это только прогнозы, которые пока ничего не означают. Я представляю, кто будет играть за Россию и Швецию, но не в курсе, кого пригласили финны и чехи. Сейчас трудно что-то определенное сказать.

Назовете самого опасного игрока у россиян?

Марк-Андре Граньяни: Скажу так: самым главным будет игра вратарей. Каждой команде нужен хороший, даже классный голкипер, чтобы побеждать как в отдельном матче, так и во всем турнире.

цитата

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:

- То, что игроки из НХЛ не приедут на Олимпиаду, безусловно, оказывает дополнительное давление на тех игроков, которых мы увидим на олимпийском турнире. Но этим и хорош наш вид спорта - сейчас никто в мире вам не скажет определенно, кто выиграет "золото" в Пхенчхане. И без НХЛ предсказать исход даже сложнее. Россия всегда может считаться фаворитом. Не стоит недооценивать и сборные Канады и США. У них хорошие команды, игроки которых будут испытывать особенную мотивацию, представляя свои страны на Олимпиаде и заняв места больших звезд. Швеция и Финляндия хороши всегда, независимо от того, есть ли там игроки НХЛ или нет. Как и Чехия. А еще есть Германия, Норвегия, Швейцария, Словения, Корея - уверен, легких игр на Олимпиаде не будет вообще ни для кого.

Кто будет играть?

Группа A: Канада, Чехия, Швейцария, Республика Корея.

Группа B: Россия, США, Словакия, Словения.

Группа C: Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия.

14 февраля

Словакия - Россия

США - Словения

15 февраля

Финляндия - Германия

Норвегия - Швеция

Чехия - Корея

Швейцария - Канада

16 февраля

США - Словакия

Россия - Словения

Финляндия - Норвегия

Швеция - Германия

17 февраля

Канада - Чехия

Корея - Швейцария

Россия - США

Словения - Словакия

18 февраля

Германия - Норвегия

Чехия - Швейцария

Канада - Корея

Швеция - Финляндия

20 февраля

1/8 финала

21 февраля

1/4 финала

23 февраля

1/2 финала

24 февраля

Матч за "бронзу"

25 февраля

Финал