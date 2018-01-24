В Facebook ввели свою единицу времени

Разработчики проекта Facebook Open Source сообщили о введении новой единицы времени под названием flick. Это 1/705 600 000 секунды.

We've launched Flicks, a unit of time, slightly larger than a nanosecond that exactly subdivides media frame rates and sampling frequencies. https://t.co/w9SDBznXRE — Facebook Open Source (@fbOpenSource) 22 января 2018 г.

Флик может точно определять длину кадра или фрагмента аудиосэмпла.

Как уточняется на портале Github, новая единица времени позволит более точно синхронизировать видеозаписи или музыку при создании визуальных эффектов. Здесь же размещена библиотека для библиотека для C++.

Прежде разработчики использовали для этого десятичные доли секунды, а потому точная синхронизация была возможна далеко не на всех частотах.