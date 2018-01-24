В Facebook ввели свою единицу времени

24.01.2018, 09:13 Текст: Виктория Чернышева

Разработчики проекта Facebook Open Source сообщили о введении новой единицы времени под названием flick. Это 1/705 600 000 секунды.

Флик может точно определять длину кадра или фрагмента аудиосэмпла.

"ВКонтакте" запустил долгожданную функцию для всех

Как уточняется на портале Github, новая единица времени позволит более точно синхронизировать видеозаписи или музыку при создании визуальных эффектов. Здесь же размещена библиотека для библиотека для C++.

Прежде разработчики использовали для этого десятичные доли секунды, а потому точная синхронизация была возможна далеко не на всех частотах.

технологии
Фото: depositphotos.com
Специалисты назвали причины скорой "смерти" интернета 18.01.2018
Apple позволит владельцам iPhone отключать замедление смартфонов 18.01.2018
Samsung исправит "недостаток" iPhone X 17.01.2018
Facebook
Фото: depositphotos.com
Необычные семейные фото насмешили интернет 15.01.2018
Лидера мафии арестовали благодаря фото в соцсети 11.01.2018
Девушка не узнала о смертельной болезни друга из-за Facebook 19.12.2017
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий