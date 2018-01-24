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Рубрика: Спорт

Бьорндален и остальные

В Риднау проходит ЧЕ по биатлону
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск №7478 (15)
В итальянском Риднау набирает ход чемпионат Европы по биатлону.

Главной звездой соревнований должен стать восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле-Эйнар Бьорндален, не сумевший отобраться в национальную команду на предстоящие Игры в корейском Пхенчхане.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Правда, индивидуальную гонку, состоявшуюся накануне, знаменитый скандинав пропустил. Что касается россиян, на старт должны были выйти семь отечественных спортсменов, однако Евгений Гараничев и Александр Логинов гонку пропустили. Напомним, днем ранее стало известно, что оба биатлониста не получили приглашения на Олимпиаду-2018.

В итоге, лучший результат из наших показал Юрий Шопин, финишировавший девятым. Олимпийский чемпион в эстафете 2014 года Дмитрий Малышко прошел дистанцию лишь с 23-м временем.

Завтра согласно программе чемпионата Европы и мужчины, и женщины попробуют себя в спринте.

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