В итальянском Риднау набирает ход чемпионат Европы по биатлону.

Главной звездой соревнований должен стать восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле-Эйнар Бьорндален, не сумевший отобраться в национальную команду на предстоящие Игры в корейском Пхенчхане.

Правда, индивидуальную гонку, состоявшуюся накануне, знаменитый скандинав пропустил. Что касается россиян, на старт должны были выйти семь отечественных спортсменов, однако Евгений Гараничев и Александр Логинов гонку пропустили. Напомним, днем ранее стало известно, что оба биатлониста не получили приглашения на Олимпиаду-2018.

В итоге, лучший результат из наших показал Юрий Шопин, финишировавший девятым. Олимпийский чемпион в эстафете 2014 года Дмитрий Малышко прошел дистанцию лишь с 23-м временем.

Завтра согласно программе чемпионата Европы и мужчины, и женщины попробуют себя в спринте.