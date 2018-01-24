В Канаде задержали стрелявшего по прохожим парня

В Торонто задержали 20-летнего парня, который целый месяц стрелял по случайным прохожим.

"Выходить на улицу и пять раз стрелять в людей за очень короткий промежуток времени... это непостижимо", - сказал представитель полиции Рон Тавернер.

Он отметил, что нападения житель города Брамптон Адам Абди совершал с 9 по 21 января. Парень подходил к людям, открывал огонь по ним, а затем скрывался с места преступления.

Всего от действий злоумышленника пострадали 7 человек. Серьезные травмы получили два человека. Задержанному могут быть предъявлены обвинения по 48 пунктам, включая семь обвинений в покушении на убийство, передает РИА Новости.