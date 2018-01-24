В Китае воздух остыл до рекордных -50 градусов

На северо-востоке Китая отмечаются небывалые для этих мест холода.

В 16 городах и уездах провинции Хэйлунцзян столбики термометров опустились до отметки "-44,5 градуса". А в районе горного хребта Большой Хинган ночью воздух остыл до -50 градусов Цельсия, установив новый рекорд этой зимы. В Харбине 23 января похолодало до минус 43 градусов. Такой температуры здесь не было 57 лет, отмечает ТАСС.

По данным метеорологов, уже к пятнице в большинстве городов на северо-востоке КНР потеплеет до -30 градусов. Однако в Большом Хингане, Хэйхэ и Суйхуа потепление не ожидается. Температура там будет держаться на отметке ниже 40 градусов.