В Малайзии хакеры похитили персональные данные 220 тысяч доноров

В Малайзии неизвестные похитили персональную информацию о донорах человеческих органов. Как пишет ТАСС, в интернете появился файл, содержащий номера медицинских карт, домашние адреса, номера телефонов доноров и их ближайших родственников.

В полиции считают, что база, в которой находились данные 220 тысяч пациентов, могла быть похищена в августе 2016 года из государственных больниц, а также Национального центра трансплантологии.

Добавим, что не так давно хакеры похитили персональные данные почти 46 миллионов пользователей мобильной связи в Малайзии.