В США ехавший на автопилоте электромобиль попал в ДТП

В штате Калифорния в ДТП попал электромобиль, находившийся в режиме автопилота. Инцидент произошел в американском городе Калвер-Сити.

Седан Model S ехал со скоростью более ста километров в час. На его пути оказался пожарный автомобиль, который стоял на дороге, пока спасатели оказывали помощь участникам другой аварии. В итоге электромобиль врезался в более крупное транспортное средство. Люди не пострадали, сообщает ТАСС.

В компании Tesla, которая занимается производством таких машин, отметили, что даже при использовании автопилота водитель обязан контролировать ситуацию, чтобы в любой момент взять управление на себя.